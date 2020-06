Ian Holm, o Bilbo Bolseiro da saga 'O Senhor dos Anéis', morre aos 88 anos

O ator britânico Ian Holm, conhecido por viver Bilbo em "O Senhor dos Anéis" e Ash em "Alien, O Oitavo Passageiro", morreu, aos 88 anos, nesta sexta-feira (19). O agente do ator confirmou a notícia ao jornal The Guardian, citando complicações de Parkinson como causa da morte.

"Ele morreu pacificamente no hospital, com sua família e seu cuidador. Ian era charmoso, gentil e talentoso, e vamos sentir falta muita dele", escreveu o agente. Holm nasceu em 12 de setembro de 1931, na cidade de Goodmayes. O filho de médicos escoceses foi indicado ao Oscar e venceu um Bafta por seu papel em "Carruagens de Fogo", um dos filmes de esporte mais célebres do cinema.

O ator também ganhou um Tony, considerado o maior prêmio do teatro americano, em 1967, pelo papel na peça "The Homecoming", de Harold Pinter.

Bilbo

A conexão de Holm com "O Senhor dos Anéis" é mais antiga do que a trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson. Em 1981, quando a BBC produziu uma adaptação para o rádio da obra de J.R.R. Tolkien, ele foi o escolhido para dar voz a Frodo.

Trinta anos depois, ele virou o tio de Frodo, Bilbo Bolseiro, nos três filmes lançados entre 2001 e 2003 -o último, "O Retorno do Rei", venceu o prêmio de melhor elenco no SAG Awards.

Holm ainda reprisou o papel em dois filmes de "O Hobbit", trilogia prelúdio dirigida por Peter Jackson entre 2012 e 2014. Nos longas, Martin Freeman interpretou o jovem Bilbo.

Ash

No clássico "Alien: O Oitavo Passageiro", que deu o pontapé inicial à franquia espacial, Holm interpretou Ash, o chefe de ciência da nave Nostromo. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, o personagem é revelado como um androide.

O monólogo entregue pelo personagem após ser "reativado", com a cabeça biônica separada do corpo, é uma das imagens indeléveis do longa de Ridley Scott. Ash só reapareceu no videogame "Alien: Isolation", de 2014, sendo que Holm mais uma vez emprestou sua voz para o androide.

Outros papéis

Em uma carreira que compreende mais de 130 títulos para cinema e TV, Holm apareceu em uma série de produções marcantes --do clássico da ficção científica "Brazil: O Filme" (1985) à animação "Ratatouille" (2007), no qual deu voz ao personagem Skinner.

Foi o Rei João em "Robin e Marian" (1976), em que Sean Connery viveu uma versão envelhecida de Robin Hood; o Cornelius de "O Quinto Elemento" (1997); e o Terry de "O Dia Depois de Amanhã" (2004).

Holm ainda apareceu em filmes como "Os Bandidos do Tempo" (1981), "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" (1984), "Hamlet" (1990), "As Loucuras do Rei George" (1994) e "O Aviador" (2004).