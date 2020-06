Morre aos 55 anos o escritor Carlos Ruiz Zafón, autor de 'A Sombra do Vento'

O espanhol Carlos Ruiz Zafón, que ficou conhecido mundialmente depois do lançamento de A Sombra do Vento, em 2001, morreu aos 55 anos, informou a editora Planeta, da Espanha, em seu Twitter. Ele, que vivia em Los Angeles (EUA) e trabalhava, lá, com roteiros de cinema, lutava contra um câncer.