Duo de Novo Hamburgo participa do festival on-line SOS Rainforest Live 2020

Idealizada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, de Novo Hamburgo, a Overdriver Duo vem revolucionando o mercado musical internacional nos últimos quatro anos. O casal criou a sua própria forma de executar as músicas, nomeado de OverStyle, tornando-se referência de criatividade, inovação e qualidade.

Na internet, atualmente são mais de 3 bilhões de visualizações e mais de 2,3 milhões de fãs/seguidores em suas redes sociais, espalhados por mais de 150 países ao redor do mundo. A Overdriver Duo também já se apresentou em 14 países da América Latina e da Europa em grandes festivais e casas renomadas consolidando-se como atração internacional.

Foi assim que eles chamaram a atenção de outros artistas. O duo foi convidado para participar, junto com Evandro Mesquita, do SOS Rainforest Live 2020 - transmissão on-line ao vivo que acontece neste domingo (21). "Meu Deus, que honra! Fomos convidados para participar da Live SOS Forest comandada pelo Sting, vocalista da icônica banda The Police! A live será no próximo domingo, a partir das 16h, no canal oficial do Sting. O convite veio do nosso grande amigo Evandro Mesquita, que também é estrela da Live. Vamos lançar nosso novo clipe junto com Evandro Mesquita durante o evento. Estarão também na live estrelas como a mega banda Maná, Gilberto Gil, Iza, Sandy e Júnior, Carlinhos Brown, Melim e inúmeros artistas e atores internacionais. Estamos muito felizes e honrados em estarmos neste grande evento que será transmitido MUNDIALMENTE!", escreveram os integrantes nas suas redes sociais.

A cantora e o instrumentista ainda agradeceram a todos os que, compartilhando seus vídeos, tornaram a música feita por eles um sucesso que quebra barreiras em todo o mundo.

YouTube A parceria do casal com Evandro Mesquita trata-se da versão de vozes e ukeleles para A dois passos do paraíso, hit da Blitz, gravada nos primeiros meses da quarentena. Ainda durante o distanciamento social da pandemia, Tiburski e Fabi lançaram noa canção O amor não tem cor, com uma mensagem atual para este momento, sobre igualdade e inclusão. Antes da execução, vem o recado: "Esta música foi criada para pedir menos ódio e mais amor". A faixa feita com a participação de Pedro Tiburski, compositor e pai do Evandro: "Feito em família para todas as famílias do mundo!".

Grandes artistas do Brasil e do mundo se unem em apoio aos povos indígenas

Maria Gadú é apresentadora e curadora do evento transmitido pela internet

MARCOS HERMES/DIVULGAÇÃO/JC