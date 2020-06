Estreia de 'Coringa' na HBO é uma das dicas de tevê nesta quinta-feira

- Estreia nesta quinta-feira (18), às 22h, no canal HBO e na HBO GO (plataforma de streaming do canal), o filme Coringa, estrelado por Joaquin Phoenix. O filme retrata a vida complicada de um comediante fracassado no ano de 1981. Ignorado pela sociedade, Arthur Fleck (Phoenix) busca conexões humanas em meio a um processo de loucura e anarquismo que inspira uma violenta revolução social na decadente cidade de Gotham. Arthur mora com a mãe e sofre de um transtorno mental que o leva a rir desenfreadamente e em momentos inapropriados. Depois que uma gangue de delinquentes o ataca em um beco, seu colega de trabalho lhe dá uma arma para se proteger. A partir daí, há uma sucessão de acontecimentos pouco favoráveis para Arthur.

- A solidão tem “batido” com força em várias pessoas durante o isolamento social. No Encontro desta quinta-feira (18), às 10h, na Globo, Fátima Bernardes vai conversar com Sophia, uma menina de apenas sete anos, que lê poesia por telefone para idosos que estão sozinhos nessa quarentena. Ela vai fazer uma surpresa para uma senhora de 69 anos que está sozinha em casa, sentindo muita falta da família e das aulas da faculdade. Ainda no programa, a apresentadora vai bater um papo por vídeo com a atriz Mariana Ximenes e com o cantor Vitor Kley, que também vai se apresentar pelo telão do matinal. Os dois convidados participarão ainda do TBT do Encontro, onde vão mostrar fotos relembrando um momento do passado.

- O Megapix exibe o western de Quentin Tarantino, Django livre, nesta quinta-feira (18), às 19h45min. Na história, Django (Jamie Foxx) é um escravo que foi separado de sua esposa. Ele é comprado pelo Dr. King Schultz (Christoph Waltz), um alemão caçador de recompensas que se esconde atrás de um disfarce de dentista. Assim, ele liberta Django e o contrata para ajudá-lo nas caças e a encontrar criminosos procurados. Após trabalharem como parceiros, Django e Schultz precisam encarar o disfarce de compradores de escravos para conseguir recuperar Broomhilda (Kerry Washington), esposa de Django, que permanece privada de sua liberdade na fazenda do poderoso Calvin Candy (Leonardo DiCaprio), que comanda rinhas entre humanos escravos.

- No filme Clube de Compras Dallas, estrelado por Matthew McConaughey, Ron Woodroof é um eletricista que vive uma vida regada a toureios, bebedeiras, uso de drogas e sexo sem proteção. Após ser diagnosticado com Aids, ele passa a contrabandear medicamentos não-aprovados nos Estados Unidos para dentro do Texas, vendendo coquetéis de vitaminas para outros pacientes soropositivos, formando assim o Clube de Compras Dallas. A produção vai ao ar às 20h no canal Studio Universal.

- O Telecine Cult exibe nesta quinta-feira (18), às 23h45min, um dos maiores clássicos de Alfred Hitchcock, o suspense Os pássaros. O filme se concentra em uma série de violentos ataques de pássaros em uma cidade da Califórnia. Na história, Melanie Daniels (Tippi Hedren) é uma bela e rica socialite que fica interessada ao conhecer um advogado de outra cidade. Ela decide procurá-lo em sua tranquila cidade Bodega Bay. Entretanto, Melanie não esperava que fosse vivenciar os assustadores ataques de pássaros no local.

- O conto é um filme com indicação para maiores de 18 anos por tratar do tema pedofilia, onde muitas vezes quem sofre o abuso sexual acaba camuflando as memórias dos assédios, lembrando do ocorrido apenas anos depois. Atração do Max Up às 22h55min, o longa é uma produção autobiográfica da diretora Jennifer Fox (interpretada por Laura Dern). Na trama, ela possui uma ótima carreira como documentarista e professora e um relacionamento repleto de carinho e respeito mútuo com seu noivo, Martin (Common). Porém, quando sua mãe encontra uma história que ela escreveu para escola quando tinha 13 anos contando sobre um relacionamento que teve com dois adultos, ela é obrigada a revisitar um passado traumático e reconciliar suas lembranças com o que de fato aconteceu com ela.

- Nesta quinta-feira (18), o Camarote 21 mostra as mais diversas formas de arte na Europa durante a pandemia de Covid-19. Entre os destaques da edição estão os famosos grafites de Berlim; performances domésticas de companhias internacionais de ballet, que sofreram com cancelamento de shows; e retratos fotográficos de Sebastian Wells da capital alemã vazia devido ao lockdown. O público pode acompanhar ainda a britânica Emily Allchurch, conhecida pelas fotocolagens contemporâneas inspiradas em pinturas clássicas. O programa aai ao ar às 23h15min, na TV Cultura.