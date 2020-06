As sugestões da telinha desta quarta-feira têm uma seleção de filmes e tanto

- O aclamado filme Bicho de sete cabeças, estrelado por Rodrigo Santoro, volta à programação do Canal Curta! nesta quarta-feira (17). Na história, o jovem Neto (Santoro) é internado pelo pai em um hospital psiquiátrico após ser pego portando um cigarro de maconha. O longa de Laís Bodansky é baseado no livro Canto dos malditos, de Austregésilo Carrano Bueno, e mostra inescrupulosos métodos do manicômio onde Neto é internado. Lá, ele conhece uma realidade desumana e vive emoções e horrores que ele nunca imaginou que pudessem existir. Eleito pela Abraccine como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, trazendo à tona os tabus das técnicas controversas adotadas por essas instituições e o uso de drogas, o filme vai ao ar às 22h25min.

- No filme O quarto de Jack, indicado a quatro categorias do Oscar de 2016, Joy (Brie Larson, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz) e seu filho Jack (Jacob Tremblay) vivem isolados em um quarto após Joy ter sido sequestrada por um estuprador quando tinha apenas 16 anos. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do Velho Nick, que os mantém em cativeiro por mais de 6 anos, mesmo após o nascimento do menino. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas teme pela vida do filho, fruto dos abusos sexuais que sofreu durante anos. Para se libertar, ela elabora um plano em que, com a ajuda do filho, poderá enganar Nick. O filme vai ao ar às 20h no Paramount Pictures.

- No Saia Justa desta semana, as apresentadoras Astrid Fontenelle, Gaby Amarantos, Pitty e Mônica Martelli recebem virtualmente a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 2020, Manu Gavassi, para debater temas como os influenciadores dos novos tempos e o ócio criativo. Em vídeo exclusivo, Domenico De Masi, sociólogo italiano criador do conceito, conta como imagina o mundo pós-pandemia e o futuro do tal "ócio criativo". Com transmissão ao vivo, o programa vai ao ar nesta quarta-feira (17), às 21h30min, no GNT. Um pouco antes, às 21h10min, as "Saias" assumem o Instagram do GNT para comandar o esquenta com o público.

- A emissora pública TV Brasil apresenta o premiado filme italiano A vida é bela (1997) na sessão Festival de Cinema, às 22h30min desta quarta-feira (17). O longa foi vencedor de três Oscar nas categorias Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora. Aclamada pela crítica e pelo público, a sensível comédia dramática é um clássico da sétima arte que comove os espectadores pela delicadeza da trama estrelada e dirigida pelo ator e cineasta Roberto Benigni.

- A Rede Globo exibe, após a novela Fina Estampa, o filme spin off da saga de George Lucas: Rogue One – Uma história Star Wars. A produção conta a história do roubo dos planos de ação da nave Estrela da Morte pela aliança rebelde, conforme mostrado nos primeiros minutos do primeiro filme da saga, Uma nova esperança. A história se inicia 13 anos antes da explosão da primeira Estrela da Morte. Seis anos haviam se passado após a extinção da Ordem dos Cavaleiros Jedis e do surgimento do cruel Lorde Sith Darth Vader. A galáxia agora se encontrava dominada pela ditadura, escravidão e opressão. O Império Galáctico começa, então, uma busca por pessoas que possam contribuir para a construção de uma super-arma.

- Já no canal AMC, às 22h30min, um dos contos mais famosos de Stephen King é adaptado em versão cinematográfica no título Conta comigo. Na história, um escritor relembra momentos de sua infância no interior do estado do Maine, nos Estados Unidos, durante a década de 1950. Enquanto vive o luto da perda do irmão mais velho, ele e seus três amigos partem em uma jornada para encontrar o corpo de um garoto desaparecido. As vidas dos quatro amigos ficariam ligadas para sempre após essa viagem.

- Já o A&E exibe nesta quarta-feira (17), às 22h50min, Anjos da noite, filme que deu origem à franquia que há quase 20 anos conquista fãs em todo o mundo. Na trama, Selene (Kate Beckinsale), uma vampira guerreira, vive em um mundo de batalhas onde os vampiros são inimigos mortais dos Lycan, a raça dos lobisomens. Quando os Lycan se interessam misteriosamente por Michael Corvin (Scott Speedman), um doutor mortal excepcional, Selene acaba se apaixonando por ele e entra em uma batalha luta para livrá-lo de Lucian, um cruel líder dos Lycan. O filme de 2003 ganhou quatro continuações: Anjos da noite - A evolução (2006), Anjos da noite - A rebelião (2009), Anjos da noite - O despertar (2012) e Anjos da noite - Guerras de sangue (2016).

- O Canal Brasil exibe o triste drama Última Parada – 174, de Bruno Barreto, filme que conta a história do autor do sequestro real do ônibus 174 no Rio de Janeiro. A história começa em 1983, quando o pequeno Alessandro (Marcello Melo Jr.) é retirado de sua mãe pelo chefe do tráfico local, devido à uma dívida não paga. Dez anos depois, Sandro (Michel Gomes), filho único, vê sua mãe ser morta por dois ladrões. Apesar de ficar sob os cuidados da tia, ele decide fugir e passa a conviver com um grupo de garotos que dorme na igreja da Candelária, onde tem acesso ao mundo das drogas. Apesar de não saber ler ou escrever, Sandro sonha em ser um famoso compositor de rap. Porém, Sandro testemunha mais uma tragédia, a chacina da Candelária, onde oito meninos de rua foram mortos pela polícia. Este evento aproxima Sandro e Alessandro, que passam a ter um forte convívio. O filme vai ao ar às 23h10min.