Santo Antônio ganha live votiva do grupo Alma Lusitana neste sábado

Em tempos de se cuidar em casa por causa da pandemia causada pela Covid-19, o Alma Lusitana ingressa no ambiente virtual. A apresentação será realizada na Casa de Fado Maria Lisboa, neste sábado (13), Dia de Santo Antônio, a partir das 20h, e transmitida ao vivo na página oficial do grupo no Facebook ou da Maria Lisboa . Como já ocorreu na primeira live promovida pelo quarteto, no mês passado, o público terá oportunidade de sugerir suas canções favoritas.