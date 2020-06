Nina Rouge e Marmota recriam clássico da canção francesa

A cantora Nina Rouge lança seu primeiro single com a Gravadora Audio Porto, a canção La Vie En Rose. Gravar uma canção que virou assinatura na voz de um ícone como Édith Piaf e conseguir imprimir sua marca, mostra o talento e capacidade de uma artista como Nina.

Numa parceria com o grupo de jazz Marmota, responsável pela criação do arranjo juntamente com Rafael Hauck e a própria cantora, alcançaram o que parecia impossível: uma versão nova, contemporânea e com estilo. Um arranjo que permite contemplar a excelência instrumental de uma melodia tão marcante no nosso imaginário trazendo junto com a interpretação uma maneira distinta de ouvir um clássico absoluto da canção mundial.

Plural e marcante, Nina transita, desde 2016, pelos palcos de Porto Alegre entregando sua arte com o mesmo amor e competência que podemos ouvir no seu canto. Foi a vencedora do 11º Festival da Canção Aliança Francesa 2018, promovido pela Aliança Francesa Porto Alegre. Venceu a etapa regional, no Rio Grande do Sul, e a Final Nacional do Festival da Canção Aliança Francesa 2018, em São Paulo. Além de uma viagem para Paris, o prêmio incluiu, numa parceria entre Audio Porto e Aliança Francesa Porto Alegre, a gravação que entra nas plataformas digitais nesta sexta-feira (12).

Para marcar o lançamento, ela participará de uma live com o jornalista Lúcio Brancato pelo Instagram, nesta sexta-feira (12), às 18h18min. E na sequência, às 19h19min, será lançado ao vivo o vídeo da Live Session da canção no canal do YouTube da Audio Porto

