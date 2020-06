Confira as indicações na programação da tevê neste feriado

- O filme Café Society, um dos últimos lançamentos do diretor Woody Allen, vai ao ar às 16h15min, no Telecine Touch. A trama se passa nos anos 1930 e acompanha Bobby (Jesse Eisenberg), um jovem aspirante a escritor, que resolve se mudar de Nova York para Los Angeles. Lá, ele deseja ingressar na indústria cinematográfica com a ajuda de seu tio Phil (Steve Carell), um produtor que conhece a elite da sétima arte. Após um bom período de espera, Bobby consegue o emprego de entregador de mensagens dentro da empresa de Phil. Enquanto aguarda uma oportunidade melhor, ele se envolve com Vonnie (Kristen Stewart), a secretária particular de seu tio. Só que ela, por mais que goste de Bobby, mantém um relacionamento secreto.

- O Canal Brasil exibe o documentário Vinicius, às 15h45min. No longa, a montagem de um pocket show em homenagem a Vinicius de Moraes pelos atores Camila Morgado e Ricardo Blat é o ponto de partida para reconstituição de sua trajetória. Nascido em 1913 no Rio de Janeiro, o Poetinha testemunhou e foi personagem de uma série de transformações na cidade, tendo criado para si um dos percursos mais relevantes da cultura brasileira no século XX. O documentário mostra a vida, a obra, a família, os amigos e os amores de Vinicius de Moraes. Com raras imagens de arquivos da cidade do Rio de Janeiro e de shows, conversas íntimas de Vinicius são revividas para o filme.

- O Paramount Pictures exibe, às 17h45min, o clássico e premiado filme de ação O resgate do soldado Ryan, vencedor de cinco categorias do Oscar. A trama épica narra a chegada de um pelotão na Normandia, no dia 6 de junho de 1944. O capitão Miller (Tom Hanks) recebe a missão de comandar um grupo do segundo batalhão para o resgate do soldado James Ryan, caçula de quatro irmãos, dentre os quais três morreram em combate. Por ordens do chefe George C. Marshall (Harve Presnel), eles precisam procurar o soldado e garantir o seu retorno, com vida, para casa.

- Para quem está com saudade de Game of Thrones, o HBO Signature exibe hoje, às 16h, o especial Game of Thrones – A última vigília. O documentário leva o telespectador em um mergulho nos bastidores da temporada final de uma das maiores séries de todos os tempos, explorando todas as lágrimas, o sangue e o suor envolvidos no desafio de trazer o mundo de fantasia de Westeros para a realidade dos estúdios da Irlanda do Norte. Os roteiristas, produtores e atores também concedem entrevistas falando sobre seu envolvimento com a produção e as expectativas sobre o legado a ser deixado.

- A Rede Globo traz como atrações na sua programação desta quinta-feira (11) entrevistas com dois respeitadores atores. Tatá Werneck recebe Selton Mello no programa Lady Night, logo após o reality Mestre do sabor. A apresentadora inicia o papo comentando sobre os 40 anos de carreira do ator, dublador, apresentador, roteirista e diretor, que estreou na televisão ainda criança. Durante a entrevista divertida e descontraída, Tatá perguntou sobre a volta de Selton para as novelas, seus diversos trabalhos na televisão e no cinema. Selton destacou alguns personagens importantes de sua trajetória e participou das brincadeiras sugeridas pela comediante. Já Pedro Bial tem como convidado o veterano Ary Fontoura, de 87 anos. No Conversa com Bial, após o Jornal da Globo, o ator fala sobre a carreira. Intérprete de personagens memoráveis, como Baltazar Câmara em O Espigão e o prefeito Seu Flô em Roque Santeiro, Ary Fontoura tem se surpreendido com um novo papel, o de influenciador digital. Ele, que está atualmente no ar na novela Êta Mundo Bom no Vale a Pena Ver de Novo, comenta sobre o sucesso que está fazendo nas redes sociais, com postagens descontraídas e positivas sobre a sua rotina durante a pandemia.

- Após comprar os direitos autorais do filme Les Miserables em 2019, o Amazon Prime disponibilizou o título em seu catálogo. Ganhador do prêmio do júri de Cannes 2019 junto com Bacurau, o filme francês acompanha Stéphane (Damien Bonnard), um jovem que acaba de se mudar para Montfermeil e se junta ao esquadrão anti-crime da comuna. Colocado no mesmo time de Chris (Alexis Manenti) e Gwada (Djibril Zonga), dois homens de métodos pouco convencionais, ele logo se vê envolvido na tensão entre as diferentes gangues do local. O filme explora as características da miscigenação francesa assim como do seu preconceito contra negros, árabes e quaisquer estrangeiros. O filme trata de um dos principais assuntos da atualidade: sobre a repressão racial e a truculência da polícia.