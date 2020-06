As lives dos cantores e outras sugestões da telinha para o fim de semana

- Vai ao ar no domingo (14), às 18h, uma live exclusiva no canal Arte1 com a cantora Mônica Salmaso e o flautista e saxofonista Teco Cardoso. A dupla apresenta um repertório em homenagem a grandes nomes da música brasileira, além de mostrar os trabalhos autorais. A parceria musical de Mônica e Cardoso existe desde a Orquestra Popular de Câmara, grupo formado nos anos 1990. Desde então, além da relação pessoal, eles colaboram em projetos artísticos. Na live, eles tocam músicas dos últimos álbuns da cantora Noites de gala, sambas na rua, Alma Lírica Brasileira, Corpo de baile e Caipira, todos lançados pela gravadora Biscoito Fino. Os dois também apresentam canções do projeto Ô de Casas, que Mônica lançou nas redes sociais durante a quarentena, e sucessos de grandes nomes como Chico Buarque, Milton Nascimento, Tom Jobim, Mario Adnet e Adoniran Barbosa.

- Na sexta-feira (12), o Telecine Cult exibe o filme O Grande Hotel Budapeste, destaque na temporada de premiações em 2014. No período entre as duas guerras mundiais, o famoso gerente do local conhece um jovem empregado e eles tornam-se melhores amigos. Entre as aventuras vividas pelos dois, constam o roubo de um famoso quadro do Renascimento, a batalha pela grande fortuna de uma família e as transformações históricas durante a primeira metade do século XX. Um senhor que se hospeda praticamente sozinho no hotel, anos depois, narra a história para um escritor que se hospeda no local. O filme vai ao ar às 18h05min.

- O legado de Marielle Franco no feminismo negro ganha uma homenagem em animação do conto sobre resistência e conquistas das minorias A lenda do tambor, a ser exibida nesta sexta-feira (12), às 20h30min, no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil. A analogia é retratada na série documental Sankofa – A África que te habita, que reflete sobre as sequelas da opressão colonial, dentre as quais o racismo sofrido por afrodescendentes, e também reverencia a decorrente herança multicultural dos povos escravizados nas Américas e na Europa.

YouTube - A cantora Roberta Miranda faz neste sábado (13), a partir das 19h, sua segunda live noneste período de distanciamento social. O show virtual traz o tema Arraial da Roberta, em comemoração às festas juninas, com direito a itens típicos, além, é claro, de uma fogueira cenográfica. Haverá ainda o correio elegante, no qual os fãs poderão mandar um recado à pessoa amada e ainda ganhar uma música cantada por ela para o Brasil inteiro ouvir. Para participar, basta conferir os detalhes da promoção no Instagram da artista. No repertório, grandes clássicos que marcam a trajetória da “Rainha da Música Sertaneja” serão contemplados, a exemplo de Vá com Deus, A majestade, o sabiá, Meu dengo, Duas taças, Atração fatal e Vida dividida.





- Luan Santana proporcionará aos fãs uma viagem musical de mais de duas horas de duração que terá o amor como tema principal. Luan Love em Casa vai ao ar no sábado (13), ao vivo, a partir das 22h30min, em um show inédito transmitido simultaneamente na TV Globo, no Multishow, no Globoplay e nos canais oficiais do cantor. O repertório mistura sucessos de Luan, canções de outros artistas que marcaram época e as histórias de amor de muita gente, em um passeio capaz de atravessar gerações.

- Outro destaque da temporada de premiações, mas deste ano, é o filme Ford vs Ferrari, que estreia no Telecine Premium no sábado (13), às 22h. A história começa durante a década de 1960, quando a Ford resolve entrar no ramo das corridas automobilísticas de forma que a empresa ganhe o prestígio e o glamour da concorrente Ferrari, campeoníssima em várias corridas. Para tanto, contrata o ex-piloto Carroll Shelby (Matt Damon) para chefiar a empreitada. Por mais que tenha carta branca para montar sua equipe, incluindo o piloto e engenheiro Ken Miles (Christian Bale), Shelby enfrenta problemas com a diretoria da Ford, especialmente pela mentalidade mais voltada para os negócios e a imagem da empresa do que propriamente em relação ao aspecto esportivo.

- Há quem lembre do filme A Onda das aulas de sociologia da escola. A produção alemã é exibida no domingo, às 18h21min, no Cinemax. A história se passa em uma escola alemã, onde os alunos têm de escolher entre duas disciplinas eletivas, uma sobre anarquia e a outra sobre autocracia. O professor Rainer Wenger (Jürgen Vogel) é colocado para dar aulas sobre autocracia, mesmo sendo contra sua vontade. Após alguns minutos da primeira aula, ele decide, para exemplificar melhor aos alunos, formar um governo fascista dentro da sala de aula. Eles dão o nome de "A Onda" ao movimento, e escolhem um uniforme e até mesmo uma saudação. Só que o professor acaba perdendo o controle da situação, e os alunos começam a propagar "A Onda" pela cidade, tornando o projeto da escola um movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, Wenger tenta acabar com "A Onda", mas acaba sendo tarde demais.