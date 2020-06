Cinema estilo drive-in abre em frente à Orla do Guaíba na próxima quinta-feira

Moradores de Porto Alegre poderão voltar a assistir a filmes fora de casa. A partir de quinta-feira (11), um cinema drive-in começará a operar na Capital gaúcha, localizada no estacionamento da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), em frente ao Anfiteatro Pôr-do-Sol, nas proximidades da Orla do Guaíba. As obras da estrutura estão atualmente em fase de execução.

O projeto Cine Drive-In Porto Alegre é uma iniciativa da empresa Voga, pertencente à Mezanino Produções, em parceria com outras quatro marcas: a Gana (produção executiva), a Lora (curadoria), a ADVB/RS (local) e JOG Engenharia de Andaimes (estrutura).

Como os cinemas seguem fechados devido à pandemia de coronavírus, a realização de sessões drive-in (onde o público assiste aos filmes de dentro de seus carros) vem ganhando força no Rio Grande do Sul

O diretor comercial da Mezanino Produções e da Voga, João Victor Castiel, explica que a ideia surgiu em 2019, mas começou a ser executada em março deste ano. “Tínhamos diversos projetos sendo desenvolvidos. Com a pandemia, acabamos pensando na ideia do drive-in, que não é necessariamente inovadora, mas que poderia movimentar o mercado”, diz.

Com operação a partir das 18h, os eventos comportam até 100 carros, e os ingressos serão vendidos de forma on-line. Se houver disponibilidade, afirma Castiel, entradas podem ser adquiridas na hora.

O som será transmitido internamente nos veículos, através de um canal FM. Caso os visitantes não tenham equipamentos necessários para a experiência, a empresa os fornecerá.

Não é permitida a circulação de pessoas, à exceção de idas ao banheiro. “Não será preciso sair do carro para comprar comidas e bebidas”, explica o diretor. As compras serão realizadas diretamente em cada veículo, que estarão estacionados a quatro metros de distância uns dos outros.

A programação, os preços e outras informações serão divulgadas até esta segunda-feira (8). Castiel ressalta que, apesar de ter uma lista de filmes definida, a empresa está aberta a novas parcerias para o licenciamento e exibição de outras produções.

A estrutura está atualmente sendo montada nos 12 mil m² estacionamento da ADVB/RS, pela parceira JOG Engenharia de Andaimes. Com um custo de aproximadamente R$ 70 mil, todos os trabalhos devem ficar prontos até terça-feira (9).

“A estrutura de quatorze metros de altura serve como suporte para a tela de projeção, que deve ter aproximadamente 15 metros de comprimento por 10 de altura”, afirma Dario Mello Bastos Filhos, sócio e diretor da JOG. Ele completa que também serão dispostos na infraestrutura os nomes de patrocinadores e luzes.

O presidente da ADVB/RS, Rafael Biedermann Mariante, diz que ofereceu o terreno aos representantes do evento por um alinhamento com a estratégia da associação. “A ADVB está sempre aberta a novos parceiros. Qualquer projeto que conseguimos operacionalizar dentro da nossa sede nós temos incentivado. Achamos que o terreno, por ser seguro, ter uma localização privilegiada, ser cercado e ter um bom espaço, seria ideal para realizar a iniciativa”, diz Mariante.

A abertura do Cine Drive-In Porto Alegre deve ocorrer nesta quinta-feira (11), mas não há data de encerramento. “Nesta primeira fase do projeto queremos ver a adesão do público”, explica o diretor da Mezanino Produções e da Voga.