Cinemas drive-in ganham força no Rio Grande do Sul

Como os cinemas seguem fechados devido à pandemia de coronavírus, a realização de sessões drive-in (onde o público assiste aos filmes de dentro de seus carros) vem ganhando força no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, pelo menos três projetos de cinemas drive-in estão em andamento, e experiências com o modelo já foram realizadas no interior do Estado.

Um deles deve começar a funcionar no final de semana do Dia dos Namorados. O “ Love Weekend Drive-In Experience ” será realizado no estacionamento C do Shopping Total. Só serão permitidos carros de passeio fechados, que ficarão estacionados a uma distância delimitada. Estima-se cerca de 100 veículos por sessão de cinema.

Os filmes exibidos serão “Um Lugar Chamado Notting Hill”, “Cinquenta Tons de Cinza” e o infantil “Abominável”, respectivamente, sexta (12), sábado (13) e domingo (14). A programação inicia a partir das 17h, com “VJ’s” e música por bluetooth. Nos três dias, a sessão de cinema será das 19h30min às 21h30min.

Na sexta, haverá um evento especialmente para casais, no sábado para jovens e, no domingo, haverá uma experiência para a família toda. O Love Weekend Drive-In Experience é realizado pelo Grupo Austral, que já produziu em Porto Alegre a Fan Fest da Copa América no Anfiteatro Pôr do Sol e o Zona de Safári Pokémon GO.

Em julho, está previsto o funcionamento do Dream Park , no estacionamento de algum shopping center da Capital, mas o local ainda está em negociação. Segundo a Dream Factory, empresa promovedora, a ideia é que o projeto, que deve durar três meses, permita que o público possa assistir, além de filmes, shows, DJs, esportes, teatro e até palestras. O sistema de som será através de frequência de rádio, para as pessoas poderem escutar dentro do próprio carro e controlar o volume. Também será possível pedir comida por delivery de empresas parceiras, além de opções da lanchonete local – que servirá combos de pipoca e refrigerante sem que o público precise sair do carro. Também serão distribuídos sacos de lixo e álcool em gel.

Porto Alegre já chegou a ter dois cinemas drive-in. O primeiro foi o Park Auto Cine, aberto há 50 anos no bairro Ipanema. Inaugurado em 1970, o espaço era localizado na esquina das avenidas Coronel Marcos e Arlindo Pasqualini. Naquela mesma década, outro drive-in chegou a ser aberto no antigo estádio dos Eucaliptos, no bairro Menino Deus.

No interior do Estado, o Passo Fundo Shopping vai começar a operar o drive-in do Cinelaser na próxima semana, entre 11 e 14 de junho, com exibições dos filmes Nasce uma Estrela e Sonic. As vendas inicialmente serão feitas pelo site lasercinemas.com.br, com ingressos inteiros a R$ 40,00 a cada carro. Vendas de meia entrada (crianças, estudantes e idosos) somente no local com as respectivas comprovações e conforme disponibilidade.

Em Passo Fundo, o Cinelaser vai oferecer combos de pipoca que serão comprados pelo WhatsApp e entregues no carro ao cliente, além das opções de lanches da praça de alimentação do shopping, também com pedidos feitos pelo celular. Cada semana uma nova programação de filmes. Os carros devem manter distância mínima de 1,5m de distância lateral e de 4,0m de distância frontal e traseira, e a capacidade será de 90 carros, por ordem de chegada. O espaço estará aberto 30 minutos antes da primeira sessão.

Já em Estrela, no Vale do Taquari, a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Cultura e Turismo (Secutur) e da Saúde, organizou um cine drive-in entre 29 e 31 de maio. Mais de 1,3 mil pessoas, em 430 veículos, foram até o Porto de Estrela para prestigiar as sessões de dois filmes: “Pets – A vida secreta dos Bichos 2” e “Missão Impossível – Efeito Fallout”. Na ocasião, também foi realizada uma homenagem aos profissionais da Saúde e a arrecadação de 1,3 tonelada de alimentos, distribuídos em 155 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.