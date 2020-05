Live retoma mostra 'Travessia', de Maria do Horto Bastos Kuhn

Uma conversa com a artista Maria do Horto Bastos Kuhn marcará a reabertura da série Travessia, na(Corte Real, 647). A transmissão, que acontece nesta segunda-feira (1), às 16h, no perfil oficial da galeria no Instagram (@gravuragaleria), também contará com a participação de Regina Galbinski Teitelbaum, diretora da Gravura, e da curadora da mostra, Letícia Lau. Além disso, haverá desconto de 20% na aquisição de obras durante a live.