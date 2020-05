Ecarta Musical apresenta Mariano Telles e banda neste sábado

Em mais uma edição virtual, o projeto Ecarta Musical transmite, neste sábado, uma apresentação do violonista e compositor Mariano Telles. Acompanhado do violão de sete cordas com os sintetizadores de Aline Araújo, do baixo elétrico de Mateus Albornoz e da bateria e beats eletrônicos de Bruno Neves, o músico revisita a obra de Baden Powell - um dos maiores violonistas do mundo e que completaria 83 anos.

Mariano Telles desenvolve trabalho autoral que transita entre a música popular e a erudita, fazendo o violão interagir com sonoridades inusitadas. Possui técnica alicerçada na escola do violão clássico somada à influência do violão brasileiro e latino-americano. Em 2017, lançou seu primeiro álbum, Ária Metropolitana.