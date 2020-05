Fundação Teatro São Pedro encerra vínculo com associação que administrava o teatro

A Fundação Teatro São Pedro (FTSP) comunicou que não possui mais vínculo com a Associação Amigos do Theatro São Pedro (AATSP). Em nota divulgada à imprensa, a Fundação diz que o encerramento da parceria se dá após "inúmeras tentativas".

A AATSP era responsável pela administração dos bens móveis e imóveis vinculados à instituição, incluindo o prédio do Theatro São Pedro e o Multipalco Eva Sopher.

mais de 30 profissionais foram demitidos da Fundação Theatro São Pedro No início de maio,após o fim do prazo de renovação de contratos. Os profissionais eram terceirizados e trabalhavam pela Associação Amigos do Theatro São Pedro.

"Seguindo a legislação vigente, em especial a Lei 9.186, de 27 de dezembro de 1990 e suas posteriores modificações, e atendendo às orientações reiteradamente expressas pela Contadoria-Geral do Estado (CAGE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), foram esgotadas todas as tentativas para que se alcançasse a renovação do vínculo com a assinatura de um novo Termo de Cessão de Uso, assumindo a Fundação, após esta data, toda a administração de bens móveis e imóveis vinculados à instituição, incluindo-se o prédio do Theatro São Pedro e o do Multipalco Eva Sopher", diz o comunicado.

Os mensalistas do estacionamento que funciona no Multipalco deverão contatar a administração da Fundação Teatro São Pedro pelo e-mail imprensa@teatrosaopedro.com.br, em horário comercial, para receberem orientações. O estacionamento estará fechado ao público a partir de segunda-feira (1º).