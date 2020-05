Amor quixotesco é o tema do novo single de ZéVitor

Em alusão à história de Dom Quixote e sua paixão pela imaginária Dulcineia, o músico ZéVitor, em parceria com Konai, lança nesta sexta-feira (29), a partir das 18h, nas plataformas de streaming, o single Castelo de areia. As HQs de Lucas Paixão, que compõem o conceito visual do single, também ilustram o videoclipe,que estará disponível no YouTube no link abaixo.

A letra mescla imagens contemporâneas, como o aplicativo WhatsApp, e medievais, remetendo ao clássico de Cervantes, e segue a pegada romântica e pop predominante na obra do compositor. A faixa começa com “Minha mensagem não fica azul/Você nem visualiza" e termina com "Eu vim de muito longe, cavaleiro andante/Me chamo Dom Quixote e não sou como antes”.

ZéVitor, 21 anos, investe numa pegada pop com acento forte na rima. Traz influências da MPB e uma rica inspiração do universo popular. Konai, 18, é reconhecido como pioneiro das sad songs no País, vertente musical que hoje é febre entre os jovens.