Bienal 12 estreia série de transmissões on-line sobre educação e arte

Mesmo com as especificidades que impedem sua abertura física, a Bienal 12 segue ativa no meio digital, promovendo ações que têm como intuito propiciar possibilidades de trocas e fazer com que a mostra continue pulsando. A programação pensada pela equipe do projeto tem sequência com o lançamento do Programa de Lives Bienal 12, que começa nesta quinta-feira (28), às 19h.

Ao todo, serão seis transmissões on-line, sempre às quintas-feiras, que contarão com a presença de artistas, educadores e curadores. Os bate-papos terão como eixo central o debate de questões relacionadas à arte e à educação inseridas no contexto do coronavírus. A primeira convidada é a artista Rosana Paulino - pioneira na discussão sobre raça e gênero no Brasil -, que conversará com Igor Simões, curador do Programa Educativo do evento.

A artista é uma das homenageadas desta 12ª edição, que tem como tema Feminino(s): visualidades, ações e afetos. Rosana já participou de diversas exposições no País, assim como nos Estados Unidos, Chile, Bélgica, Holanda, Portugal e Espanha. Doutora em Artes Visuais e Bacharel em Gravura pela ECA/USP, é especialista em gravura pelo London Print Studio, de Londres. Foi bolsista da Fundação Ford nos anos de 2006 a 2008 e Capes de 2008 a 2011. Em 2014, foi agraciada com a bolsa para residência no Bellagio Center, da Fundação Rockefeller. Seus trabalhos têm como foco principal a posição da mulher negra na sociedade brasileira e os diversos tipos de violência sofridos por esta população decorrentes do racismo e das marcas deixadas pela escravidão. Possui obras em importantes museus tais como o MASP, Pinacoteca do Estado de São Paulo e UNM - University of New Mexico Art Museum. Seu trabalho tem sido objeto de vários estudos acadêmicos, livros e revistas especializadas.

Ela também desenvolveu uma trajetória como arte-educadora, conforme destaca Simões: “Rosana Paulino além de ser uma artista de importância fundamental na arte brasileira e latino-americana, tem como característica um olhar atento para o seu lugar como educadora”.

O bate-papo será transmitido pelo Facebook, Instagram e YouTube da Bienal do Mercosul. Haverá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência pelos canais digitais da Bienal ou durante a live.

Bienal 12 Online