Filmes na TV e novelas nos streamings: confira as indicações da telinha nesta quarta

A história de Apollo 13 – Do desastre ao triunfo, que vai ao ar às 19h35min, no Telecine Touch, ocorre década de 1970, no contexto da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia. A Nasa envia à lua um novo grupo de astronautas na missão Apollo 13. Porém, já no espaço, um tanque de oxigênio explode. Com o acidente, os astronautas Jim Lovell (Tom Hanks), Jack Swigert (Kevin Bacon) e Fred Haise (Bill Paxton) não conseguem seguir sua rota, correndo o risco de ficar sem oxigênio e energia suficientes para voltarem à Terra. Agora, as equipes de bordo e em terra firme correm contra o tempo para consertar a nave.

Na faixa Lifetime Movies de hoje, a partir das 20h55min, estreia a produção original Assassinato via babá eletrônica. Na trama, a jovem Cassie Temple (Natalie Sharp) volta para casa no verão, depois que seu estágio termina. Para não ficar entediada até as aulas da faculdade retornarem, ela aceita um emprego de babá. Numa noite, enquanto os patrões estão fora, Cassie ouve uma história sinistra, por meio da babá eletrônica. E então começa a desconfiar que seu empregador, o pai da criança, pode ser um assassino.

Um dos grandes filmes da temporada de 2016, O regresso vai ao ar hoje no canal FX, às 22h. O longa foi indicado a 12 categorias do Oscar, levando os de Melhor Fotografia, Melhor Ator para Leonardo DiCaprio e Melhor Diretor para Alexandre Iñarritu. O filme conta a saga de Hugh Glass (DiCaprio), um explorador do Velho Oeste que lidera uma expedição para comerciantes de couro. Após ser atacado por um urso, seu companheiro John Fitzgerald (Tom Hardy, indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel) o abandona e assassina seu filho. Glass sobrevive e parte para dentro de território selvagem durante o inverno à procura de vingança contra aquele que o traiu, atravessando terras inabitadas e perigosas.

Em A janela secreta, dirigido por David Koepp, Mort Rainey (Johnny Depp) é um escritor bem-sucedido de livros comerciais que está em crise após descobrir que sua esposa o traía. Mort pede o divórcio e decide se isolar em uma cabana à beira do lago Tashmore. Não conseguindo escrever nada novo, aproveita o tempo para descansar. A aparente tranquilidade da cabana desaparece quando um místico homem, John Shoother (John Turturro), aparece inesperadamente e começa a ameaçá-lo acusando-o de plágio. Ele passa a pressionar de forma invasiva o escritor, monstrando sinais de ser um sujeito mentalmente alterado e ameaçador. O filme, baseado na obra de Stephen King, vai ao ar no canal TCM, às 22h.

No episódio de hoje da série Modernistas, da TV Cultura, o personagem do programa é o poeta Mário de Andrade, autor do clássico Macunaíma e também um dos mais importantes pesquisadores da cultura brasileira. O episódio é conduzido por seu sobrinho Carlos Augusto de Andrade e ilustrado por um rico acervo de fotografias, além de registrar uma visita à antiga casa do artista, hoje um centro cultural. O ator Pascoal da Conceição interpreta Mário de Andrade em alguns momentos. O programa vai ao ar a partir das 22h45min.

A Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo, adicionou ao seu catálogo a novela A favorita, de João Emanuel Carneiro. A trama, estrelada por Patrícia Pillar e Claudia Raia, que apresentaram ao público a rivalidade entre as personagens Flora e Donatela, teve uma das maiores audiências de telenovelas do canal. Os assinantes da Globoplay também têm acesso a outros 91 já disponíveis, como O rei do gado (1996), Por amor (1997), O cravo e a rosa (2000), Senhora do destino (2004), Caminho das Índias (2009) e Avenida Brasil (2012). Todos os primeiros capítulos de todas as novelas já estão abertos para não assinantes.