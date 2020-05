Pintora Susan Rothenberg morre aos 75 anos

Abstração e representação eram sinônimos para a pintora norte-americana Susan Rothenberg, que alcançou a fama justamente ao eleger a figura de um cavalo como um elo entre as duas correntes pictóricas dominantes nos anos 1960, quando ela se estabeleceu em Nova York. Casada com o também pintor Bruce Nauman, Susan Rothenberg morreu no dia 19, aos 75 anos, em Galisteo, Novo México, segundo informou um porta-voz da Galeria Sperone Westwater, que representa a artista desde 1987.