Estreias de terror, clássico brasileiro e outras opções na tevê nesta quinta-feira

- A estreia da semana nos canais HBO é o filme Annabelle 3: De volta para casa, filme mais recente da franquia Invocação do Mal. Quando Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren (McKenna Grace), é deixada aos cuidados de sua babá Mary Ellen (Madison Iseman). Quando uma amiga de Mary, tomada pela curiosidade e pela vontade de se comunicar com os mortos, vai até a casa e acha a chave da sala de objetos demoníacos guardados pela família, a jovem acaba despertando Annabelle e outros espíritos possessivos. As duas entram em perigo quando a maligna boneca passa a exigir uma alma em troca de sua partida. O filme vai ao ar às 19h10min.

- No filme O dossiê pelicano, dois membros da Suprema Corte dos Estados Unidos são assassinados na mesma noite e a falta de pistas impede até mesmo o FBI de identificar o autor ou mandante do crime. Darby Shaw (Julia Roberts), uma estudante de Direito de Nova Orleans, descobre uma trama que envolve os homicídios e prepara um dossiê contendo suas opiniões e estudos sobre os crimes. Ela chega à uma surpreendente conclusão de que, nas mãos erradas, as informações daquele documento significariam uma revolta na política do país. Assim, quando Darby vê que sua vida corre perigo, ela recorre a Gray Grantham (Denzel Washington), um jornalista, que passa a ajudá-la a tentar elucidar a trama por completo. O filme vai ao ar no canal TCM às 17h54min desta quinta-feira (21).

- Vai ao ar no Canal Brasil, às 19h40min, um dos maiores filmes do cinema brasileiro: Central do Brasil. O longa rendeu a Fernanda Montenegro sua histórica indicação ao Oscar de Melhor Atriz. A história começa com Dora (Fernanda), uma professora aposentada que trabalha como escritora de cartas para clientes analfabetos na Estação Central do Rio de Janeiro. Josué (Vinícius de Oliveira) é um menino pobre que nunca conheceu seu pai. Sua mãe, Ana (Sônia Lira), contrata os serviços de Dora para poder enviar uma carta para o pai do garoto. Contudo, no momento em que a mãe e o menino deixam a estação, ela é atropelada por um ônibus e morre às vistas do filho, que fica desabrigado. Após tentar se livrar de Josué e se sentir culpada por isso, Dora resolve ajudá-lo a encontrar o pai viajando até o Nordeste. A jornada dos dois fará mais diferença na vida de Dora do que ela imagina.

- A produção que estreia na faixa Lifetime Movies nesta quinta-feira (21), às 20h55min, é O sequestro de Hannah Anderson, baseada em uma chocante história real que aconteceu em 2013. Na trama, Hannah (Jessica Amlee) é sequestrada após um treinamento na escola. Os corpos de sua mãe e seu irmão são encontrados na casa incendiada de James DiMaggio (Scott Patterson), um amigo da família.

- O Telecine Premium exibe nesta quinta-feira (21), às 22h, o filme A liga da justiça, reunindo os principais heróis do universo DC Comics em sua primeira versão cinematográfica atual. Na trama, impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísmo do Superman (Henry Cavil), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos como Flash (Erza Miller) e Aquaman (Jason Momoa). Porém, mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.