A arte como profissão em curso on line do Atelier Livre

Toda terça-feira o Atelier Livre Xico Stockinger compartilha em suas redes sociais um novo conteúdo do curso A Arte Como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, ministrado pelo instrutor de artes plásticas José Francisco Alves, doutor em História da Arte.

A atividade integra uma série de iniciativas do Atelier, pensadas por diversas áreas das artes visuais, especialmente para aprofundar conhecimentos e refletir sobre a arte em um período pandemia e isolamento social. Os conteúdos são postados todas as terças-feiras na página do Atelier Livre no Facebook, abordando assuntos práticos da arte como profissão, a redação dos currículos artísticos, a montagem de portfólios, a legislação em arte, os direitos autorais, curadoria e assuntos de organização de exposições. O curso pode ser acessado por meio do link bit.ly/FacebookAtelierLivre.