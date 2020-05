Poesia no Ling homenageia Adélia Prado

Em sua primeira edição on-line e gratuita, o projeto Poesia no Ling vai homenagear a escritora mineira Adélia Prado, um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea.

No encontro virtual, que ocorre nesta quarta-feira (20), às 16h, o poeta e escritor Pedro Gonzaga analisará a trajetória da autora e dará voz a alguns dos poemas mais marcantes já publicados por ela.

A atividade será transmitida ao vivo, com possibilidade de interação com o público. Para participar, é preciso fazer inscrição prévia no site