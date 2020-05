Suspense e terror na TV e nos streamings nas dicas para esta terça-feira

- Em A última casa da rua, filme de suspense que é exibido nesta terça-feira (19), às 22h50min, no canal A&E, a jovem Elissa (Jennifer Lawrence) e sua mãe Sarah (Elisabeth Shue), que se separou recentemente, estão dispostas a mudar de vida e passam a morar em uma grande casa em uma nova cidade. O negócio só foi possível porque o imóvel vizinho ao delas foi palco de um duplo assassinato e assim o aluguel ficou mais baixo. Mas tudo na vida tem um preço e quando Elissa começa a se relacionar com Ryan (Max Thieriot), o único sobrevivente da família assassinada, as coisas começam a mudar radicalmente, trazendo à tona problemas entre mãe e filha, além de conflitos com os vizinhos da região, que acabam envolvendo também a polícia local.

- No filme Halloween, a partir das 17h55min, no Telecine Premium, quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, desde que escapou pela segunda vez do assassino Myers. Desta vez, 40 anos depois, quando o assassino acaba escapando de uma clínica psiquiátrica, ele vai atrás de Laurie. Mas agora ela está pronta para lutar contra o assassino.

- Às 21h30min desta terça-feira (19), a TV Brasil transmite o o segundo episódio da quarta temporada da série de drama policial Sherlock, com exclusividade na televisão aberta. O caso deste capítulo envolve a suspeita de um polêmico assassino em série. Na trama, o detetive Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) tenta reatar a amizade com seu parceiro de investigações criminais, John Watson (Martin Freeman), que o culpa pela morte de sua esposa.

- Marcelo Tas entrevista a escritora Patrícia Melo e o poeta Sérgio Vaz no programa Provoca da TV Cultura. Nas entrevistas, produzidas de forma remota por conta do distanciamento social, Patrícia falará sobre a realidade da mulher nessa pandemia, o feminicídio dentro de casa e outros assuntos. Já Sérgio dá ênfase à situação da periferia no momento, sua relação com a poesia e diversos temas. O programa vai ao ar às 22h15min.

- Boa opção para assistir com a família, o canal Syfy exibe hoje o filme A família Addams, às 22h45min. Na trama, Gomez Addams, o patriarca, lamenta há 25 anos a ausência de seu irmão Fester, que desapareceu depois que os dois tiveram um desentendimento. O advogado de Gomez, Tully Alford, deve dinheiro à agiota Abigail Craven, e percebe que seu filho Gordon se assemelha a Fester. Tully propõe para Gordon se passar por Fester para se infiltrar no clã dos Addams e encontrar um cofre secreto no porão onde eles guardam suas vastas riquezas. Gordon chega, posando como Fester, enquanto sua mãe se apresenta como a psiquiatra Dra. Pinder-Schloss e diz à família que Fester tinha se perdido no Triângulo das Bermudas, nos últimos 25 anos. Porém, o plano não é tão simples como parece, pois os Addams são uma família bastante peculiar.

- O canal Film & Arts apresenta a partir nesta terça-feira (19), a nova temporada do talk show The Graham Norton Show, gravada em quarentena com os astros e estrelas participando diretamente de suas casas. O terceiro episódio vai ao ar às 23h, com convidados bastante especiais. O Vingador Thor, Chris Hemsworth, é uma das grandes estrelas que conversam com o comediante esta semana. Também participam do episódio a atriz Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag; o ator e roteirista Richard E. Grant (Star Wars: A Ascensão Skywalker), o comediante britânico Joe Lycett e a cantora Jessie Ware.

- O BandNews Docs mostra como a tecnologia pode ser uma aliada no combate ao coronavírus. O programa vai ao ar às 23h desta terça-feira (19), com depoimentos de especialistas e exemplos de serviços que facilitam a vida da população na quarentena. Na China, robôs foram usados na entrega de comidas e até para esterilizar hospitais. Drones têm sido utilizados para monitoramento de aglomerações e detecção de sintomas do novo vírus. O sistema de inteligência artificial foi adotado para armazenamento de informações qualitativas e dados demográficos de diversos países para mapear antecipadamente regiões que terão surtos da Covid-19. O programa do BandNews TV aborda também os avanços no desenvolvimento de vacinas contra a doença. O canal de notícias está com sinal aberto nas principais operadoras de TV do País até 31 de maio, e o público também pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo site bandnewstv.band.uol.com.br/aovivo. Reprises aos sábados, às 7h e 19h, e aos domingos, às 9h e às 20h30min.

- Estão disponíveis no Amazon Prime Video as duas versão do filme de horror Suspiria: a versão clássica de 1977 dirigida por Dario Argento e a releitura de 2018 criada por Luca Guadagnino. Na história desta obra do terror, Susie Bannion, uma jovem bailarina norte-americana, vai para a prestigiada companhia de dança Markos, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a também dançarina Patricia desaparece misteriosamente. Tendo um progresso extraordinário e se destacando logo em seu teste, com a orientação de Madame Blanc, Susie acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela todas as suas suspeitas obscuras e ameaçadoras do conceituado local.