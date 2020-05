Jordana Henriques surge com voz e violão no álbum 'Transparência'

A cantora e compositora Jordana Henriques aposta em uma versão intimista de sua personalidade artística em Transparência, seu primeiro álbum completo. O disco, que estará disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta-feira (15), aposta no formato voz e violão, despindo-se dos instrumentos elétricos que deram a tônica em Aquário, seu EP de estreia.

Gravado em apenas um dia, com no máximo três takes de cada música, Transparência apresenta a sonoridade entre a MPB e a soul music comum às composições de Jordana, sempre saudando sua ancestralidade negra através de referências como ijexá, funk, blues, soul, rock e pop. O trabalho é totalmente autoral, com sete faixas, e traz uma compositora ao mesmo tempo intensa e introspectiva, com músicas carregadas de bagagem pessoal.

"Uso muito a música como terapia também, tanto que eu não consigo guardar, eu tenho que escrever os processos pelos quais estou passando. Esse disco é muito isso, eu bater de frente", diz Jordana.

Natural da cidade gaúcha de Caçapava do Sul, a cantora ingressou no coletivo musical EntreAutores, em Santa Maria, e participou da turma de residência artística do Projeto Concha, financiado pela Natura Musical. A artista também integra a banda Pegada Torta, que lançou em 2019 o EP Epé.