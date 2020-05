Músicos fazem live em prol da Casa do Artista Riograndense

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os músicos Paulinho Parada e Gabriela Nascimento farão neste sábado (16) uma live em prol da Casa do Artista Riograndense (CAR). No repertório, além de algumas composições autorais, a dupla apresentará canções de grandes nomes da MPB, como Alcione, Cartola, Cazuza e Lupicínio Rodrigues. A transmissão vai ao ar às 19h pelo Facebook (paulinhoparadaoficial) e às 21h pelo Instagram (@paradapaulinho).

Situada no bairro da Glória, a CAR é uma entidade sem fins lucrativos, que abriga artistas de diversas áreas em vulnerabilidade social, a maioria deles com idade avançada e alguns com problemas de saúde, o que os tornam ainda mais vulneráveis diante da pandemia de Covid-19.

Como contribuir :

Em dinheiro: Banrisul (041) – Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Agência: 0073

Conta Corrente: 06.011348.0-4

Favorecido: Casa do Artista Riograndense

CNPJ: 88.316.336/0001-09

No local: rua Anchieta, 280, bairro Glória, em Porto Alegre