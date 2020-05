A máscara de proteção torna-se um símbolo dos nossos tempos

Cirúrgicas, descartáveis, laváveis, tipo bico de papagaio, caseiras, de pano, estilo bandana, com lenço tradicionalista, com filtro de papel, com a frente transparente para a expressão dos lábios. Estampando o brasão do time do coração ou a marca dos personagens favoritos, elas surgiram nas ruas de todos os modos.

Sem elas, não se pode entrar em estabelecimentos, nem usar o transporte coletivo, tampouco ser cidadão novamente. Em muitos lugares, as máscaras faciais já são obrigatórias, e sua ausência pode ser motivo de sanção.

Esse item indispensável do cotidiano pós-pandemia de Covid-19 está no comércio informal das calçadas e também nos menus de e-commerce. Muitas instituições seguem com as campanhas de solidariedade para doação aos usuários, uma vez que as legislações estaduais e municipais exigem sua utilização em locais fechados.

Na semana passada, o governo de São Paulo colocou em prática uma ação de conscientização da população "vestindo" 16 obras públicas da capital com máscaras, protegendo os rostos de estátuas como as do Monumento às Bandeiras, localizado no Parque Ibirapuera. Diversos pintores de arte urbana pelo mundo também colocaram em evidência o item de proteção individual retratado em seus grafites pelos murais nas paredes das cidades.

Na intersecção entre moda e saúde

Um meme que circulou pelas redes sociais configurou a problematização do conceito. O motorista de um ônibus registrou uma senhora sentada no banco da frente do coletivo com uma máscara branca, com brilhos e plumas, cheia de enfeites, tapando somente os olhos do seu rosto. Aquela, claramente, não era a exigida pelas autoridades.

Na opinião das duas especialistas em moda consultadas pela reportagem, o uso das máscaras nos rostos dos indivíduos será permanente, até ser descoberta uma cura ou uma vacina para o novo coronavírus.

Para Laura Ferrazza, PhD em História da Moda e História da Arte, o momento atual conjuga os dois tipos de máscara que surgiram ao longo da história. O primeiro foi a máscara estética, criada no início do teatro grego para substituir expressões faciais, ou então a máscara do Carnaval de Veneza, que começa no século XV e tem seu auge no século XVI. Este tipo invade as cortes europeias na Idade Moderna, com os bailes de máscara, tornando-se um hábito da nobreza. "E também acaba virando um costume burguês mais para o final do século XIX. Temos alguns registros em quadros, pinturas que mostram esse costume", relata a pesquisadora.

O segundo gênero de máscara é a de proteção. "Acredito que a função mais antiga está associada à peste negra. Bom lembrar que o auge da peste negra foi na virada da Idade Média para a Idade Moderna, século XIV, mas ela seguiu tendo surtos na Idade Moderna." Laura afirma que, em pandemias, a ideia da proteção da face só vai voltar a aparecer em algumas fotografias do surto de gripe espanhola, logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1918: "Também era uma síndrome respiratória, uma espécie de gripe. Temos registros de pessoas andando na rua com um tipo de lencinho mesmo, de tecido, que era comum no uso cotidiano, para higiene nasal. Ele aparece nas fotos aberto, amarrado no rosto. Aí já temos um modelo semelhante ao da máscara cirúrgica sendo usado pelos profissionais da saúde, porque estamos no início do século XX, há um desenvolvimento tecnológico".

No século XX, segundo a historiadora, também ocorrem as máscaras dos períodos bélicos. "Durante a Primeira Guerra, vão se desenvolver as máscaras antigás. É interessante pensar nelas, porque achamos que era algo de uso restrito militar. Elas eram grandes, assustadoras, de material grosso ou metal. Algumas foram adquiridas pela população, pois, após a Segunda Guerra, ficou o medo do lançamento de bombas de gás nas cidades. Temos imagens bizarras dos Estados Unidos de modelos de máscaras para crianças com o personagem Mickey", destaca.

Conforme Laura, a utilização de hoje pode ser uma mistura de ambas as finalidades: "Precisamos usar por questões de saúde e estamos buscando algum embelezamento, pois é algo que vai ficar na face por um longo tempo. Existe para todos os bolsos, até de grifes e com pedrarias. Como há uma grande crise, é uma saída. Há todo um novo mercado a se explorar. Todo mundo vai ter que comprar e pode escolher o que colocar no seu rosto".

Na opinião de Joana Bosak, professora de História da Arte da Ufrgs, a máscara tem recebido novas conotações com o passar do tempo e carrega informações simbólicas sobre padrões. "Ela diz quem somos e a que ambiente pertencemos. Hoje, não tem mais o conteúdo do disfarce, como historicamente, mas representa o cuidado. Para além do anonimato, a máscara identificará quem se cuida e cuida dos outros, ou, ainda, quem pode fazer isso."