Em live, organização da Bienal do Mercosul fala sobre o presente e o futuro do evento

Nesta quinta-feira (14), a Bienal de Artes Visuais do Mercosul promove uma live para debater o presente e o futuro do evento no contexto da Covid-19. O bate-papo sobre a Bienal 12 terá a participação do presidente Gilberto Schwartsmann e da curadora-geral Andrea Giunta, a partir das 19h, pelo Facebook, YouTube e Instagram da Bienal (@bienalmercosul).

www.fundacaobienal.art.br/online Após a pandemia de coronavírus, a organização desenvolveu propostas digitais que, de alguma forma, pudessem manifestar publicamente as expressões que titulam a 12° edição do projeto: Feminino(s): visualidades, ações e afetos. As ações começaram em março com a publicação de depoimentos de artistas nas redes sociais e tiveram continuidade com o lançamento do site, plataforma virtual atualizada diariamente.

Por meio da transmissão desta quinta, a Bienal se manifesta pela primeira vez sobre as perspectivas do projeto diante da nova “normalidade”. A live abrirá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência pelos canais digitais ou durante a transmissão.