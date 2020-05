Ainda sem sede definitiva, Ói Nóis Aqui Traveiz pode encerrar as atividades

Anunciada no fim de fevereiro, a presença da Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz entre as entidades qualificadas para ocupar o Centro Cultural Zona Sul (CCZS), em Porto Alegre, parecia ser um passo decisivo na direção de uma sede definitiva para o renomado grupo teatral gaúcho. A luta, porém, segue longe do fim: segundo a atuadora Tânia Farias, uma das representantes do grupo, o galpão não tem condições de uso, e a chegada do novo coronavírus deixou a reforma ainda mais distante. Uma conjunção de fatores que coloca em risco a própria existência futura da Terreira da Tribo.

Pelos termos do acordo firmado com o governo estadual, a entidade ocupará um dos quatro galpões do antigo Artesanato Guarisse, no bairro Tristeza, por um período de cinco anos. A Terreira da Tribo se une às três organizações que já atuavam no local: Associação Gaúcha de Artes Integradas, Primeira Região Tradicionalista e Centro Comunitário de Desenvolvimento da Tristeza, Pedra Redonda, Vilas Conceição e Assunção. Os eventuais reparos ficam a cargo de cada entidade, e é aí que o problema começa: segundo Tânia, o galpão destinado ao grupo apresenta problemas no telhado e no piso, que impedem a realização das atividades previstas.

No momento, a Terreira da Tribo paga dois aluguéis, somando cerca de R$ 12 mil mensais. Um deles é o da atual sede, no bairro São Geraldo, onde funcionam a escola de teatro popular e o centro de experimentação em pesquisa cênica; o outro é um depósito, que guarda quatro décadas de cenários, figurinos e adereços. O espaço no CCZS seria usado para eliminar esse segundo aluguel, criando um museu do Ói Nóis - um respiro bem-vindo nas finanças, em especial, na medida em que a construção do Centro Cultural Terreira da Tribo, prevista há mais de uma década, encontra-se congelada e sem previsão de retomada.

"Ficamos bem felizes (com o edital), porque entendemos que isso poderia vir a ser uma política da secretaria, de transformar imóveis ociosos em espaços vivos da cidade. E a verdade é que não saíram outros editais. Na ausência de outros projetos (mais adequados às necessidades do grupo), acabamos decidindo por pleitear uma das estruturas e colocar ali uma parte do acervo", explica Tânia.

Segundo ela, o orçamento para conserto do telhado está pronto. A prefeitura de Porto Alegre sinalizou com apoio em material de construção ou mão de obra, a partir do cumprimento de penas alternativas. Campanhas de financiamento coletivo e eventos para arrecadar fundos também estavam no horizonte. As iniciativas, porém, foram congeladas a partir da pandemia. E as contas seguem chegando.

"Se pensarmos que o teatro é a arte da presença, do encontro... Ficamos completamente impossibilitados de conseguir sobreviver por meio de nosso trabalho", lamenta Tânia. "Estamos diante de uma iminência de morte. Fechar a Terreira, para nós, é fechar um espaço importante para a cidade. Estamos batalhando para manter os dois aluguéis, mas quase não há mais editais públicos que garantam a viabilidade de atividades como as exercidas pelo Ói Nóis."

Sem obras há quatro anos