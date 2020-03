Em 'Fim de Festa', investigador tenta desvendar assassinato durante o Carnaval

Dirigido por Hilton Lacerda, Fim de festa chega aos cinemas credenciado pelos prêmios de melhor filme e roteiro na última edição do Festival do Rio. Nele, Hilton mantém a parceria com o ator Irandhir Santos, que interpreta Breno, um investigador de polícia que busca desvendar o assassinato de uma jovem francesa, ocorrido durante o Carnaval de Recife.