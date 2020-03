Alexandra Lucas Coelho lança seu novo livro na Capital

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho vem a Porto Alegre para promover seu novo livro, Cinco voltas na Bahia e um beijo para Caetano Veloso. O lançamento será neste domingo (8), às 17h, na Livraria Baleia (Fernando Machado, 85), em uma conversa da autora com Nanni Rios e Moema Vilela.

O terceiro livro dedicado ao Brasil da premiada escritora e jornalista parte de um desafio lançado por Caetano Veloso. Ao elogiar, em ocasião do lançamento da edição brasileira do romance Deus-dará, no ano passado, os livros anteriores de Alexandra, o compositor declarou: "Falta Bahia". A autora concordou e resolveu mergulhar nas suas experiências em terras baianas para escrever esta obra, uma combinação de ensaio, reportagem e crônica.