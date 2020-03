Diogo Nogueira se apresenta em Porto Alegre e Torres

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Sympla Lançando o álbum Ao vivo em Porto Alegre, o cantor Diogo Nogueira sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (6), às 21h. O repertório traz alguns dos sucessos recentes do cantor, além de homenagens a Caetano Veloso, Gonzaguinha, Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, entre outros. Ingressos, em segundo lote, saem a partir de R$ 75,00, e estão à venda no site

No sábado (7), o músico se apresenta na Praia dos Molhes, em Torres, no encerramento do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes. O show, que começa às 21h, é gratuito.