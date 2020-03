Carnaval de rua da Capital tem programação retomada a partir desta quinta-feira

Ocorre nesta quinta-feira (5) o último ensaio aberto e gratuito do Bloco Maria do Bairro, no Boteco do Paulista (Riachuelo, 230). Zeca Brito comanda a função a partir das 19h.

O desfile do coletivo, responsável pela retomada do Carnaval de rua de Porto Alegre, será no domingo, das 16h às 21h, em frente ao Boteco do Paulista, no Centro Histórico. O repertório inclui clássicos do samba, marchinhas e temas populares.

As outras atrações para a folia da Capital no domingo são Bloco dos Anjos (15h), Os Dinobico's (17h), Filhos do Cumpadi Washington (19h30min) e Ziriguidum (22h) no Circuito Orla, na Usina do Gasômetro (João Goulart, 551).

Antes, no sábado, no mesmo local, os grupos são Bloco da Amizade (15h), Malvina (17h), Afrotchê (19h30min) e Puxa que é Peruca (22h). Esse último tem como convidados grandes nomes da música LGBTQ , Mateus Carrilho e Danny Bond, e a atriz Glamour Garcia (a Britney, da novela A dona do pedaço) como rainha.

Os abadás do Puxa que é Peruca estão à venda por R$ 25,00 na Hair Trendy Concept (República, 178). O bloco ainda promete uma atração surpresa.