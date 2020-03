Raquel Leão abre a programação do Chapéu Acústico

O projeto Chapéu Acústico, que acontece nas terças-feiras, às 19h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190), dedica os recitais de março à representatividade feminina na música. Quem abre a programação do Mês da Mulher é a cantora e compositora paraense Raquel Leão, nesta terça (3). O ingresso é por contribuição espontânea.

Radicada em Porto Alegre desde 2010, Raquel gravou o EP Nega, com influências musicais que vão desde o carimbó, o lundum e a cúmbia, ritmos de sua terra, até os cantos de terreiro, os batuques de preto, os tambores do Norte e do Sul. A partir do contato com músicos gaúchos, desde que chegou à Capital, o trabalho de Raquel foi misturando novos sotaques, que se entrelaçam no que ela define como sonoridade afro-amazônica.

Raquel percorre o caminho dessas sonoridades brasileiras no que ela chama de música afro-afetiva. No show Afro-afetividades, que reúne seu trabalho autoral com composições de músicos e amigos de Porto Alegre e do Pará, além de canções do "lado B" da MPB, ela estará acompanhada de Ricardo Cordeiro, compositor, violonista, cantor, arranjador, produtor e professor de música.