Opinião tem noite de heavy metal com Amon Amarth e Powerwolf

Sympla, nas lojas Verse e Planeta Surf, ou na bilheteria da casa. Duas importantes bandas do atual cenário heavy metal estarão no palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta terça-feira (3), a partir das 20h. Os suecos do Amon Amarth trazem seu viking metal na turnê Berserker Latin America, com abertura dos alemães do Powerwolf. Os ingressos, em terceiro lote, com valores entre R$ 180,00 e R$ 360,00, podem ser adquiridos pelo site, nas lojas Verse e Planeta Surf, ou na bilheteria da casa.

Na estrada desde o início dos anos 1990, o Amon Amarth foi construindo lentamente uma sólida reputação entre os fãs de metal. Seu 11º álbum de estúdio, Berserker (2019), mantém a inspiração na mitologia e nos feitos heroicos dos vikings, mas trazendo alguns novos elementos ao death metal melódico do quinteto. Os músicos Johan Hegg (vocal), Ted Lundström (baixo), Johan Söderberg (guitarra), Olavi Mikkonen (guitarra) e Jocke Wallgren (bateria) estão de volta ao Brasil, depois de uma bem-sucedida turnê em 2017.

Por sua vez, o Powerwolf está comemorando a marca de 1 milhão de ouvintes mensais no aplicativo Spotify. Promovendo The sacrament of sin (2019), Attila Dorn (vocal), Matthew Greywolf (guitarra), Charles Greywolf (guitarra), Falk Maria Schlegel (teclado) e Roel van Helden (bateria) fazem sua primeira aparição no País, trazendo um power metal muito conceituado entre os apreciadores do som pesado.