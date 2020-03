Projeto Bel_Medula apresenta álbum duplo 'Pele/Osso' em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Justo (Borges de Medeiros, 741) será palco hoje, às 19h, para a apresentação do projeto Bel_Medula, que mescla sonoridades digitais e orgânicas e está lançando o álbum duplo Pele/Osso. A entrada para o show, que faz parte do projeto Justo Zapata Sessions, é gratuita.

Em Pele/Osso, o grupo liderado pela cantora e compositora Isabel Nogueira explora um conceito dividido em duas partes. Pele é um álbum de canções ruidosas e pesadas, trazendo relatos de histórias pessoais. Já Osso traz uma combinação de beats, sintetizadores e spoken words, compostos e interpretados por Isabel Nogueira a partir de poesias de Daniela Delias e Hilda Hilst.

No show de hoje, Isabel Nogueira estará acompanhada de Luciano Zanatta (sax, sampler, guitarra), Bruno Vargas (baixo) e João Pedro Ce (guitarra). No figurino, o destaque fica para uma máscara vazada de cobre, cravejada de sementes de açaí e ametista, vestida pela cantora durante o show e desenvolvida em parceria com a marca gaúcha Bruta Art.

Bel_Medula lançará, no dia 8 de março, um vídeo para a faixa Eu vou contar, que terá em cena 15 compositoras da Capital e foi dirigido pela fotógrafa Vitória Proença.