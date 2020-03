Criação e psicanálise em oficinas de Ariane Severo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A psicanalista e escritora Ariane Severo está com inscrições abertas para duas oficinas em Porto Alegre, que começam na segunda semana de março. O investimento é de R$ 300,00 mensais. Inscrições e demais informações pelo e-mail ahelena.rilho@yahoo.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (51) 99703-8175, com Ana Helena Rilho.

Em sua quinta edição, a Oficina de literatura, psicanálise e cinema vai analisar e debater o filme Meia-noite em Paris, de Woody Allen. Os encontros semanais, que se iniciam em 10 de março, acontecem às terças-feiras, das 18h às 21h, com duração de três meses. Os alunos assistirão ao filme e produzirão textos a respeito, trabalhando aspectos da criação literária e cinematográfica.

A partir de 11 de março, acontece a edição 2020 da Oficina de literatura e psicanálise tudo em movimento. A atividade une as técnicas essenciais da arte de escrever ao estudo de textos psicanalíticos, com duração de nove meses e aulas às quartas-feiras, das 17h às 20h. Ao final, uma coletânea de contos será lançada na Feira do Livro de Porto Alegre.