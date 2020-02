Confira a programação da telinha neste fim de semana

Vingança FM, o primeiro filme de terror do TNT Original, estreia nesta sexta-feira, às 22h30min, na tela do canal. O longa é um thriller psicológico estrelado pela atriz espanhola Ivana Baquero, Eddie Marsan e Paul Anderson. Jarvis Dolan é uma estrela de rádio que lidera um programa sarcástico e bem-sucedido de Londres, The Grimm Reality. Um dia, enquanto a atração está no ar, dois indivíduos mascarados e armados entram na rádio, assumindo o controle de tudo. A instrução mais importante é que a transmissão continue de maneira que os ouvintes não suspeitem do que realmente está acontecendo. O motivo? Tornar público um escândalo que poderia ser o fim da apresentadora. Forçada a seguir o roteiro dos agressores, a noite se tornará um pesadelo.

O Syfy preparou uma programação especial de verão. Nesta sexta-feira, os predadores dos mares invadirão a telinha com três filmes. Dentro da faixa Nós vamos invadir sua praia, a atração das 22h45min é Ataque do tubarão de 5 cabeças. À 0h15min, será exibido Ataque do tubarão de 2 cabeças. Por fim, à 1h45min, o longa que encerra o especial é Choque de tubarões.

O Studio Universal exibe no sábado, às 20h, o filme Fragmentado. A produção, dirigida por M. Night Shyamalan, é sequência de Corpo fechado (2000) e é protagonizada por James McAvoy. No terror psicológico, ele interpreta Kevin, um homem que possui 23 personalidades distintas coabitando em seu corpo, sendo que elas conseguem se alterar quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. O elenco principal tem ainda Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson e Jessica Sula.

Neste sábado, o longa Sicario: Terra de ninguém chega ao serviço de streaming Amazon Prime Video, que oferece aos clientes um diversificado catálogo de conteúdos, como filmes e programas de TV, incluindo os conteúdos originais Amazon. A produção norte-americana de drama policial lançada em 2015 foi dirigida por Denis Villeneuve e escrita por Taylor Sheridan. Estrelado por Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin, o enredo mostra um agente do FBI recrutado por uma força-tarefa do governo para ajudar na escalada da guerra contra as drogas na fronteira com o México.

O programa Sr. Brasil de domingo recebe Nelson Coelho de Castro, Monica Tomasi, Marco Aurélio Vasconcellos, Marcello Caminha, Martim César, Tuca Andrada e Mariana Baltar. Canto de adeus aos velhos gaúchos, Além das cercas de pedra e Capricho do destino são algumas das canções performadas na edição. Além disso, o apresentador Rolando Boldrin canta Vide Vida Marvada. Vai ao ar às 9h, na TV Cultura.

Na noite de domingo, às 21h30min, será exibido o último episódio da nova temporada de Casa Brasileira, no GNT. A produção viaja pelo País para mostrar as riquezas da arquitetura residencial. O diretor Alberto Renault conversa com moradores e arquitetos para descobrir a história das casas e das cidades. No capítulo final, eles vão até Recife para conhecer a casa de Carlos Augusto Lira, um dos grandes nomes da arquitetura pernambucana. Também vão mostrar o lar em que o sociólogo Gilberto Freyre viveu, hoje convertido em uma casa-museu.