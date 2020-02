Quartchêto abre a programação do 'Jazz na Beira' de 2020

A Fazenda O Butiá, localizada a menos de uma hora de Porto Alegre, retoma neste domingo (1º de março) o projeto Jazz na Beira, com a apresentação do conjunto Quartchêto, às 17h45min. Com raízes do Sul do Brasil, Uruguai e Argentina, o grupo traz uma viagem musical por xotes, vanerões, chamamés, chacareras, milongas e rancheiras. Os ingressos custam R$ 30,00. Reservas devem ser feitas no site www.obutia.com - os que tiverem presença confirmada recebem, por e-mail, indicações de como chegar ao local.