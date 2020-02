Porto Alegre: blocos abrem Carnaval e atraem milhares de foliões

A Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre, foi tomada por uma massa desconexa de pessoas totalmente diferentes, mas com algo em comum: a alegria no peito e o sorriso no rosto. O Carnaval 2020 oficialmente começou na Capital gaúcha neste sábado (22) atraindo milhares de pessoas para as ruas.

No primeiro dia do feriado, a festa se concentrou na Praça Garibaldi, totalmente tomada pelo público dos blocos de rua. A programação iniciou às 14h, com o grupo Panela do Samba. Logo depois, às 16h30, o Bloco do Bartira entrou em cena e conduziu o som, com marchinhas, samba, pagode, MPB e outros estilos animados. Às 19h, é a vez do Bloco Bah Guri adentrar a noite porto-alegrense.

"Muito legal essa junção num lugar histórico, que é o coração da bohemia e festança na cidade", disse o estudante Arthur da Costa, de 21 anos. Segundo ele, ultimamente, "as pessoas ficaram mais conservadora em sair na rua. É legal ter um lugar para as pessoas saírem, beberem, se encontrarem e se divertirem".

Mesmo que o perfil de Arthur, jovem, tenha sido a maioria presente, a Praça Garibaldi foi realmente um lugar de encontros para todos os tipos de pessoa durante a tarde e a noite desse sábado (22). Deu até para a dona Rosa Canal, de 82 anos, que menos de duas semanas antes passou um período no hospital, pular seu primeiro bloquinho de rua da vida.

"Só quero viver. Aqui está tudo maravilhoso. É vida", exclamou a senhora. Ela foi levada pela neta Luize Canal, que aos 16 anos também curte o carnaval a céu aberto pela primeira vez. Foi o primeiro também para a pequena Analu, de três anos, filha de Giovani Fangundes, aproveitar uma festa de atravessar gerações.

A publicitária Raquel Laks ficou "bem impressionada que tem uma fileira bem grande de banheiro químico, achei bem bom". Destaque também para a música, que segundo Raquel "conseguiu contemplar todos os gostos". "Eu achava que viria pouca gente, então estou bem surpresa, porque está cheio o bloco. aparentemente todos os jovens porto-alegrenses que gostam de carnaval estão aqui", completou.

Os blocos de rua da Praça Garibaldi vão acontecer todos os dias desse feriado, com início às 16h30.