Artistas gaúchos vão expor obras nos EUA

A partir de março, oito artistas plásticos gaúchos terão a chance de expor suas obras nos Estados Unidos. O projeto, coordenado pela gestora de arte Ana Raquel Grassi, é uma oportunidade significativa para criadores em busca de projeção, além de colocar a produção gaúcha em um dos circuitos de arte contemporânea mais consolidados do mundo.

A seleção foi realizada nos primeiros meses deste ano. Nascida no Estado e residindo fora do País há muitos anos, Ana Raquel é responsável pela D'Victoria Fine Art Gallery, localizada em Miami e especializada na inserção de novos talentos no mercado dos EUA. Para selecionar as obras, ela contou com o auxílio de Regina Galbinski Teitelbaum, diretora da Gravura Galeria de Arte, em Porto Alegre, além da captadora de talentos Tarcila Gama e do professor de História da Arte Chico Cortez, ambos de São Paulo. As peças marcarão presença na ArtExpo NY, em Nova York, em abril, e depois ficarão expostas durante um ano na galeria de Ana Raquel, em Miami.

Foram escolhidas obras de Ana Mähler, Cristina Leal, Ivan Pinheiro Machado, Kika Hermann, Maria Inês Rodrigues, Olga Velho, Roseli Deon e Silvia Azevedo. A seleção inclui escultura, arte contemporânea, abstrata, trabalho em acrílico, mix mídia, óleo, fotografia e fine-art, em um recorte amplo do que vem sendo produzido nas oficinas e nos ateliês do Estado.

Ana Raquel Grassi explica que, além da permanência por um ano na galeria D'Victoria, as obras são incluídas em um catálogo internacional de vendas, o que amplia as chances de aquisição. "Geralmente, quando as feiras terminam, os artistas precisam retornar com as obras (para o Brasil). No caso, representamos os artistas brasileiros durante um ano após as feiras (de que participamos), o que garante uma maior projeção de seus nomes."

"O mercado dos Estados Unidos é muito amplo. Há grande aceitação para obras contemporâneas e disruptivas, mas também existe espaço para manifestações artísticas de caráter mais tradicional", acentua Regina, em entrevista ao Jornal do Comércio. A parceria com Ana Raquel vem de muitos anos, explica ela, e a ideia de criar uma trilha que leve artistas brasileiros para expor nos EUA foi se consolidando a partir de 2018. Na etapa inicial do projeto, 21 artistas estiveram na D'Victoria Fine Art Gallery; no ano seguinte, outros 17 criadores tiveram a mesma oportunidade.

Os convites são feitos, majoritariamente, a artistas que já tenham obras integrando o acervo da Gravura ou que tenham realizado mostras na galeria. "Fazemos convites de acordo com a qualidade do trabalho e do que consideramos que pode ter boa aceitação no exterior. Nesse diálogo, os artistas nos apresentam obras suas que estejam disponíveis, ou até mesmo fazem obras específicas para cada exposição. A partir disso, é feita a seleção final", descreve.

De acordo com Ana Raquel, a expectativa é de ampliar, em breve, o leque de seleção. "Até meados de agosto, pretendemos ter mais caçadores de talentos (em outras cidades)", diz ela. Uma nova seleção deve ser aberta em julho ou agosto, com vistas a outras exposições importantes em território norte-americano.

Por questões de logística, que envolvem a liberação de documentação para viagem junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a atual seleção está virtualmente encerrada. O que não quer dizer que as portas estão fechadas para quem deseja buscar caminhos no mercado norte-americano. Para dezembro, está prevista a entrada de criações gaúchas e brasileiras na mostra Red Dot Miami, que corre em paralelo com a versão local da Art Basel, considerada uma das mais importantes feiras privadas de arte do mundo.

"Estamos sempre abertos a novas obras e artistas", reforça Regina. Interessados devem mandar currículo e imagens em alta definição de seus trabalhos para o e-mail gravura@gravuragaleria.com.br. Em caso de aprovação, os criadores serão convidados para expor suas obras na galeria Gravura e estarão na mira dos caçadores de talentos para futuras feiras no exterior.