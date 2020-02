Palco Aberto do Sesc abre espaço para novos talentos

O Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665) realiza neste sábado, às 17h, a primeira edição de 2020 da mostra de talentos Palco Aberto, um espaço para sarau de música, artes visuais, literatura, dança e qualquer outro tipo de arte. A programação é gratuita e tem classificação etária livre. Quem tiver interesse em participar das próximas edições deve entrar em contato pelo e-mail culturacentro@sesc-rs.com.br.

O evento faz parte do Arte Sesc - Cultura por toda parte, uma reunião das atividades culturais desenvolvidas pelo Sesc no Rio Grande do Sul, que incluem desde artes plásticas, cinema, literatura, até música e teatro. O Arte Sesc busca ser visto como promotor de ações culturais no Estado, sendo elas não só apresentações artísticas, mas também de caráter formativo e educacional, orientadas por três eixos: transversalidade, diversidade e acessibilidade. Mais informações pelo telefone (51) 3284-2000, no site www.sesc-rs.com.br/centro ou pela página www.facebook.com/sesccentro