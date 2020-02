Depósito de Teatro traz oficinas e cursos para diferentes públicos

O Depósito de Teatro oferece uma série de cursos e oficinas para o ano de 2020. O início das aulas está marcado para março. As atividades acontecem na KZA TereZinha (Santa Teresinha, 711) e serão ministradas por Roberto Oliveira e Elisa Heidrich, ambos formados em Artes Cênicas pela Ufrgs.

Entre os cursos extensivos, está a Oficina de iniciação teatral & montagem. Oferecida em duas turmas, a atividade propõe uma experiência teatral através de pequenos experimentos cênicos, que serão mostrados ao público na conclusão do curso. Voltado a alunos com alguma experiência de palco, o Mergulho teatral promete uma experiência intensa no teatro dirigido, resultando em um espetáculo no final do ano.

Outras opções são o curso Práticas para o ator (não ficar) parado, voltado a atores e atrizes que não estão em processo de ensaios, e a atividade Jogos de improviso, com técnicas para aprofundar as possibilidades de criação livre.