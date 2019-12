Romance histórico de autora paulista tem cidade gaúcha de Uruguaiana como cenário

Município gaúcho da Fronteira, Uruguaiana serve como pano de fundo para Apesar da Guerra, romance histórico da autora e professora paulista Lya Galavote. A Guerra do Paraguai é mote para este livro ambientado no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, na região de fronteira com a Argentina e o Uruguai. Os personagens têm suas vidas impactadas diretamente pelo conflito, que muda o curso de seus destinos, causa traumas e os torna resistentes a mudanças.

No enredo, em 1869, Manuela vê o irmão gêmeo morrer em um atentado a Uruguaiana, após um ano sem notícias do pai, que lutava na guerra contra o Paraguai. Ela prometeu a si mesma que nunca constituiria família. Um ano depois dessa tragédia, conhece Bento, que volta da guerra mais reservado do que nunca.

Apesar da armadura emocional que carrega após de perder pessoas queridas de sua vida de maneiras tão trágicas, ele não consegue resistir aos encantos de Manuela. Nesta união de corações machucados, mesmo que lute contra seus sentimentos, o rapaz que serviu o Exército ainda acredita que a jovem é a melhor coisa que lhe aconteceu. A emocionante história foi publicada pela Amazon em formato digital.

Confira a entrevista da autora para o Jornal do Comércio:

JC - Tua identificação com "romances românticos" é como autora e também como leitora? Essa predileção vem desde quando? Todos os teus 11 livros lançado têm essa tônica, do envolvimento amoroso homem-mulher?

Lya Galavote - Sou apaixonada por eles desde mocinha. Gênero final feliz me cativa, mas gosto também de ler outros gêneros; afinal, escritor tem que ler de tudo – até bula de remédio (risos). Todos os meus livros têm essa pegada romântica, com conquistas, relacionamentos, encontros inesperados.

JC - Como surgiu o interesse pelo drama histórico nesse contexto? Também gostas de histórias de época?

Lya - Eu gosto muito de desafios. Queria fazer um romance com o pano de fundo sobre a guerra. Pensei em escrever uma história voltada para a guerra da Síria. Mas todos os meus livros se passam no Brasil, e esse não seria diferente. Gosto de valorizar a história nacional, com personagens também nacionais. Acho que essa é uma chance das pessoas conhecerem mais sobre nossa cultura e se apropriarem dela. Então, iniciei uma pesquisa sobre batalhas em terras brasileiras. Foi quando encontrei a guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. Daí começaram os insights sobre um romance de época, mas com personagens que não pertencessem à realeza da época do Império.

JC - A escrita demanda uma pesquisa maior, nesse gênero?

Lya - Foi uma pesquisa bem intensa, com grandes leituras sobre a História do Brasil, além das vestimentas, costumes, cenário, tudo dessa época. Todo livro demanda pesquisa, seja qual for o tema. Sem ela, a história fica pobre de detalhes que acabam não convencendo o leitor de que mesmo sendo uma ficção, poderia muito bem ter acontecido de verdade.

JC - Como Uruguaiana entra na narrativa de Apesar da Guerra? Conheces fisicamente a cidade ou fizeste uma pesquisa histórica? Qual o motivo da escolha por este local?

Lya - Uruguaiana foi atacada pelos paraguaios durante a guerra. Aproveitei esse gancho para deixar a história da Manuela e do Bento ainda mais verossímil. Infelizmente, ainda não conheci pessoalmente a cidade, mas a pesquisa me ajudou a entender muito sobre a geografia do local. Claro que, na primeira oportunidade, estarei lá para curtir intensamente o cenário do meu livro.

JC - Quais foram as inspirações que essa pesquisa histórica sobre a própria Guerra do Paraguai te forneceu para o enredo de enlace dos personagens?

Lya - Toda a história foi criada em cima da pesquisa histórica que eu fiz. Como a Guerra do Paraguai ocorreu nesses lugares, eles entraram como pano de fundo para todo o cenário que construí. A inspiração sobre as emoções de Bento foi elaborada também sobre os acontecimentos da guerra. Tem muita emoção nesse livro, muita tristeza e alegria.

JC - És professora de que área do ensino? A História do Brasil sempre demandou curiosidade na tua vida?

Lya - Por incrível que pareça, sou professora de Matemática e Educação Infantil. Mas sempre fui apaixonada pelas palavras. Amo História e a curiosidade sobre fatos históricos é algo que mexe comigo. Tanto que já estou escrevendo outro livro de época.

Trajetória de narrativas amorosas

Manuela é a protagonista de trama que se passa em 1870, no final da Guerra do Paraguai

AMAZON/DIVULGAÇÃO/JC

A autora Lya Galavote, pseudônimo de Eliane Galavote, nasceu em Mogi das Cruzes (SP) em 1973, porém sempre morou na cidade de São Paulo. Aos nove anos, ela escreveu seu primeiro conto, que descrevia uma viagem com um elefante cor-de-rosa de barco pelo Tietê, em busca de diversão num antigo parque de grande porte localizado nas margens do rio.

A partir daí, notou que muitos personagens e histórias criavam vida em sua imaginação, o que a levou a não parar mais de escrever. Entre seus 11 títulos publicados, também escreveu as obras Sem te conhecer: O destino une. O tempo não separa (2015)e Nunca esqueça que eu te amo (2016), descrevendo-se como uma “apaixonada por histórias de amor”.

Apesar da Guerra é um livro que mostra os horrores que o conflito entre os países causa na vida das pessoas, mas, acima de tudo, é uma obra sobre superação da dor e esperança na força do amor.

FICHA TÉCNICA

Título: Apesar da Guerra

Editora: Amazon

Formato: e-Book Kindle

Link para a venda: site da Amazon