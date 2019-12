'Liberdade é uma grande palavra' mostra vida pós-prisão de ex-detento de Guantánamo

O que significa ser livre quando a vontade de recomeçar se vê sufocada pela realidade? Essa é a grande questão proposta por Liberdade é uma grande palavra, documentário dirigido por Guillermo Rocamora que estreia neste fim de semana. O filme segue a nova vida de Mohammed Taha Matan, que passou 13 anos no campo de detenção na base militar norte-americana de Guantánamo.

Depois de passar por fome, tortura e humilhações, Matan é confrontado com uma escolha: ficar em Guantánamo ou começar uma vida nova no Uruguai, único país que lhe abriu as portas. Lá ele teria direito a uma casa e um auxílio financeiro do governo por dois anos; passado esse período, porém, estaria por conta própria. Ao lado de sua esposa uruguaia, o ex-prisioneiro se esforça para vencer o desafio do recomeço, mas sofre com uma série de barreiras e desconfianças, revelando a complexidade da vida depois da prisão.