Parrilla no Pátio: segunda edição do evento, com a atração musical Laís Tetour, no Valentina Steak Bar (Srg. Nicolau Dias de Farias, 333), a partir das 18h. Antecipados a R$ 59,90 no Sympla; na hora, R$ 79,00.

Gostem ou Não - Artistas Mulheres no Acervo do Margs: abertura da exposição no museu (Praça da Alfândega, s/nº), às 18h. Gratuito.

O Natal de Natanael: espetáculo no espaço Cuidado que Mancha (Damasco, 162), às 18h. R$ 20,00.

Trio Voz Harpa e Flauta: concerto natalino na Igreja São João Batista (Benjamin Constant, 76), às 19h15min. Gratuito.

Abertura de Verão: apresentações de Luis Baner e DJ King Jay, no Wills Bar (Nova York, 52), às 20h. Gratuito.

Joias Italianas do Século XIX: concerto da Orquestra Sinfônica da UCS na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes (John Kennedy, 2.220), em Flores da Cunha, às 20h. Gratuito.

Alexandre França Guitar: show do CD I ain't got nuttin, Honey, no Dado Bier do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h. R$ 30,00 (vale CD).

Suíte para Cello e Guitarras Psicodélicas: show de Nenung no Ocidente Acústico, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), às 23h. R$ 40,00.