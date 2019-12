Michel Teló canta sucessos em dia chuvoso na Redenção

Nem a chuva impediu que fãs comparecessem em peso no Parque da Redenção neste domingo (15) para prestigiar o show do cantor Michel Teló. Com repertório baseado no DVD Bem Sertanejo, Teló cantou tanto músicas históricas da cultura sertaneja, como Fio de cabelo de Chitãozinho e Xororó e Boate azul de Bruno & Marrone, quanto sucessos mais recentes, como Casal modão, lançada em julho como parte do EP Churrasco do Teló e inspirada no seu relacionamento com a atriz Thaís Fersoza. No repertório, também estava presente o Canto alegretense, clássico nativista de Nico e Bagre Fagundes, cantado efusivamente pelos fãs presentes.

O cantor, que também é jurado do show de talentos The Voice, agradeceu ao carinho dos gaúchos e relembrou que foi o técnico do santamariense Léo Pain, que venceu a sétima edição do programa. E o público, muitos com capas de chuva ou até mesmo encharcados, devolveu esse carinho. “Eu gosto muito das músicas dele”, disse a fã Olésia Vargas, que trouxe a família para a Redenção para acompanhar o show. Olésia, que cantou todos os sucessos junto com o público, disse que o evento foi um bom momento para aproveitar o fim de semana com a mãe idosa, que está em cadeira de rodas e também gosta do cantor. “Ela gosta de sair, e é sempre bom quando tem uma oportunidade assim”, disse.

O show, que estava marcado para começar 18h, teve início meia hora antes por causa da chuva. A apresentação foi promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, e fez parte do Natal Alegre, programação natalina da Prefeitura de Porto Alegre. A apresentação encerrou um dia cheio de atividades no Parque preparadas pela entidade, que incluiu brinquedos como touro mecânico e cama elástica e também uma Escola de Chimarrão, que ensinava o público a preparar devidamente a bebida.