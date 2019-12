Grupo Andanças comemora 20 anos com espetáculo no Teatro Renascença

Neste sábado (14) e domingo (15), o grupo Andanças celebra seus 20 anos com um dos maiores espetáculos da sua história. O Teatro Renascença será palco de lembranças da trajetória do grupo e, também, da remontagem das mais célebres apresentações, como Puchero, Brasileirada: uma história de amor e Revolução Farroupilha - uma história de sangue e metal - este último reuniu mais de 20 mil pessoas na Orla do Guaíba.

A atração contará com 62 artistas, entre músicos e bailarinos. O espetáculo tem sessões às 20h, no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), com entrada no local a R$ 30,00. Os ingressos antecipados, pelo site www.entreatosdivulga.com.br/andancas, podem ser adquiridos ao valor promocional de R$ 17,25.

O Andanças foi criado em maio de 1999, como um projeto de extensão da Ufrgs. Anos depois, tornou-se independente e intensificou seu propósito de levar conhecimento de folclore e arte pelo Brasil e exterior. Ao longo dos anos, quadros nacionais e internacionais foram tocados e dançados pelo grupo, como o samba, xaxado, forró, danças gaúchas e Pará.

Mais de mil bailarinos já passaram pelo Andanças que, nessas duas décadas, também formou diversos profissionais de forma gratuita e voluntária. Além das seis edições do Festival Internacional de Folclore de Porto Alegre que o grupo promoveu, suas coreografias foram apresentadas na França (2002 e 2014), República Tcheca (2004), Chile (2010 e 2015), Grécia (2011 e 2016), Argentina (2012), Itália (2013), México (2014), Holanda (2017), Peru (2018) e Espanha (2019).

Em 2012, o grupo recebeu o Prêmio Vitor Mateus Teixeira como o Melhor Grupo Show do Rio Grande do Sul, oferecido pela Assembleia Legislativa/RS. No ano seguinte, foi agraciado com o Prêmio Açorianos de Projeto de Difusão e Formação em Dança. Ainda em 2013, o diretor Clóvis Rocha recebeu o Prêmio Açorianos de Dança como Personalidade do Ano.