Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morre aos 61 anos

A cantora sueca Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette, morreu na manhã desta terça (10), aos 61 anos. Ela lutava contra um câncer há 17 anos. A informação foi confirmada por um comunicado oficial nas redes sociais da banda.

"Não faz tanto tempo que nós passamos dias e noites em meu pequeno apartamento dividindo sonhos impossíveis. E que sonho nós eventualmente pudemos dividir! Estou honrado por ter conhecido seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas", escreveu o guitarrista Per Gessle, seu parceiro musical, em suas redes sociais.

Formado por Marie Fredriksson e Per Gessle, o grupo Roxette foi fundado em 1986. Com o single "The Look", do segundo disco "Look Sharp", a dupla ficou famosa no mundo inteiro. Com mais de 80 milhões de discos vendidos, hits como "Listen to Your Heart" e "It Must Have Been Love" marcaram os anos 1990.

Em 2002, Fredriksson foi diagnosticada com um tumor no cérebro e teve que ficar fora dos palcos até 2009, para afastar-se novamente em 2016 e cuidar de sua saúde. Os últimos shows da banda no Brasil foram em 2011, quando se apresentou também em Porto Alegre, e em 2012.

Marie nasceu em 30 de meio de 1958, no sul da Suécia. Ela deixa um marido, o tecladista, Mikael Bolyos, e dois filhos.