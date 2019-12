Bublitz Academia de Musicais inicia atividades com clássico de Victor Hugo

Espaço que surge para projetar novos talentos e espetáculos no calendário cultural do Estado, a Bublitz Academia de Musicais começa as atividades trazendo um clássico ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). Adaptado da obra seminal de Victor Hugo, Os miseráveis experience terá sua segunda sessão nesta quinta-feira (12), às 21h. Ingressos, a partir de R$ 20,00, estão disponíveis no site e na bilheteria do teatro.

A Bublitz Academia de Musicais é conduzida por Patrick Bublitz Taranger, neto da emblemática Vera Bublitz e que também assina a direção-geral do espetáculo. A ideia para Os miseráveis experience surgiu em fevereiro, enquanto Patrick assistia musicais em Londres, na Inglaterra. A vontade de trazer atrações com o mesmo padrão de qualidade para o Brasil motivou a montagem de hoje no São Pedro. A partir do ano que vem, a Bublitz Academia de Musicais funcionará no espaço do Ballet Vera Bublitz (Lucas de Oliveira, 158), oferecendo aulas de teatro, dança e técnica vocal.