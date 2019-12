Dudu Sperb lança single retratando angústia da atualidade no País

O músico porto-alegrense Dudu Sperb disponibilizou nesta sexta-feira (6) na rede o single Quando será que será?. A nova canção, produzida com um grande time de parceiros do cantor, teve lançamento oficial pela Rádio FM Cultura de Porto Alegre, concomitantemente com as plataformas digitais como Spotify, Deezer, iTunes e outras, em distribuição pela Tratore.

A faixa também será lançada com um vídeo no Youtube futuramente, mas o artista ainda não divulgou a data. Esse trabalho está sendo finalizado por Marcelo Freire, que também participa do disco cantando e assinada a arte da capa do single junto a Sperb.

O autor da letra e música conta que a inspiração para o single veio da profunda angústia que o acomete, desde o final de 2018, "quando começaram as disputas mais acirradas para as eleições presidenciais no País, com toda a série de irregularidades, sobretudo das 'fake news' e, logo em seguida, com o desastroso resultado do pleito". Conforme Dudu Sperb, era esperada uma calamidade por ele, mas não na amplitude e rapidez que vislumbra: "Assim, num Brasil doente, adoecemos todos".

"Nesse processo de extrema ansiedade e desconsolo, brotou em mim uma canção, talvez como uma forma de resposta a tudo isso, um desabafo", explica, acrescentando que ela era guiada por uma frase que ressoava em sua cabeça: "Quando a justiça atuar, vamos salvar o País?".

Para interpretá-la, Sperb queria um coro de vozes e convidou vários artistas amigos da cena local de Porto Alegre para "representar com nossas seis vozes as vozes de todas as pessoas que sofrem hoje no Brasil e que desejam 'salvá-lo'". Além dele, os cantores são Anaadi, Marcelo Delacroix, Vanessa Longoni, Raquel Leão e o jovem Marcelo Freire.

"O que será necessário para impulsionar em nós uma reação mais digna, mais séria e conscienciosa, uma resposta à altura de todo esse processo doloroso de desmonte e destruição que se instaurou no Brasil?", questiona o compositor, propondo uma reflexão a seus ouvintes. "Que segmento da sociedade, que acreditamos nos representar melhor, deverá dar um primeiro passo mais contundente, ou que desgraça ainda maior terá de acontecer para que finalmente nos organizemos para proteger a vida - a nossa e de tantas outras gentes que necessitam de nossa ajuda?"

Canção inédita reúne grande time de profissionais

Arte da capa do single é assinada por Marcelo Freire e Dudu Sperb

TRATORE/DIVULGAÇÃO/JC

Informações técnicas do single

Vozes:

Marcelo Delacroix

Anaadi

Raquel Leão

Vanessa Longoni

Marcelo Freire

Dudu Sperb

Violões:

Marcel Estivalet (solo)

Dudu Sperb (base)

Percussões: Fernando Sessé

Gravação e Mixagem: Fernando Dimenor

Masterização: Marcos Abreu

Gravado e mixado entre outubro e novembro de 2019, na Tec Áudio, em Porto Alegre/RS

CONFIRA A LETRA:

Quando será que será?

Dudu Sperb (setembro/2019)

"Quando a justiça atuar vamos salvar o País?

Quando a imprensa ajudar vamos salvar o País?

Quando a polícia deixar vamos salvar o País?

Quando a milícia findar vamos salvar o País?

Quando a paróquia aprovar vamos salvar o País?

Quando o partido apoiar vamos salvar o País?

Quando será que será? Quando será que será?

Quando será que será? Quando será que será?

Se o poder igualar vamos salvar o País?

Se a truculência arriar vamos salvar o País?

Se a verdade aflorar vamos salvar o País?

Se consciência pesar vamos salvar o País?

Antes do índio acabar vamos salvar o País?

Antes da mata arrasar vamos salvar o País?

Quando será que será? Quando será que será?

Quando será que será? Quando será que será?

Quando a escassez dominar vamos salvar o País?

Quando o ar sufocar vamos salvar o País?

Quando a água secar vamos salvar o País?

Quando a bala alvejar vamos salvar o País?

Quando a gente sangrar vamos salvar o país?

Antes do prazo esgotar vamos parar o País?

Quando será que será? Quando será que será?

Quando será que será? Quando será que será?"