Marcelo Delacroix é a atração desta quarta do 'Sarau voador'

Deborah Finocchiaro e Roger Lerina recebem Marcelo Delacroix na edição desta quarta-feira (11) do Sarau voador - Literatura e improvisos transcriados. O tema é Depois do raio, segundo álbum de Delacroix. A entrada para o evento, que começa às 18h30min, é mediante contribuição espontânea e acontece no Foyer do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº).

A música que dá nome ao disco do artista é um poema de Arnaldo Antunes, que aborda tópicos como as sensações que permanecem. Para definir Depois do raio, Delacroix cita o texto clássico da China, I Ching, em que ele recorda que interpretações como a do hexagrama 51, o Trovão, apresentam lições consideráveis para a atualidade.

O objetivo do Sarau é reunir distintas expressões da arte, isso em um encontro que busca apresentar liberdade criativa a partir do compartilhamento e da transposição de linguagens. Deborah e Lerina conversam com o público sobre as visões e as leituras sobre um criador, obra ou temática.